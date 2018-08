La police raconte que les faits sont survenus vers 19 h 20 samedi. Raphael Furaha revenait de son entraînement de soccer avec deux de ses frères lorsqu'ils ont été accostés par quatre individus en voiture près de l'avenue Roy et rue Cecil, dans le quartier Weston.

Les forces de l'ordre indiquent que les occupants du véhicule se sont mis à fouiller la victime et demandaient de l’argent. Les trois frères ont tenté de fuir, et la police rapporte que Rapahel Furaha est tombé et que les suspects ont fait feu avec un fusil à canon scié, le blessant grièvement au pied.

Le père de la victime, Emmanuel Furaha, explique que son fils est toujours aux urgences dans un état stable. « Il ne va pas très bien en ce moment », affirme-t-il.

D'après lui, ses fils ne connaissaient pas les suspects, qui ont été arrêtés et placés en détention. Cependant, il affirme que des commentaires à caractère racistes ont été proférés.

« Ils leur ont demandé ce qu'ils venaient faire au Canada puisqu'ils sont Africains, raconte le père de la victime. Comme mon enfant ne parle pas anglais ou français, il pleurait et demandait le pardon en swahili. Il leur demandait de prendre seulement les téléphones. »

Il explique que lui et sa famille sont arrivés au Canada comme réfugiés il y a trois mois et demi. Originaires du Congo, ils étaient réfugiés au Mozambique depuis 2004.

« Je me sens mal, parce que chez nous, on a tué toute ma famille et ça semble vouloir me suivre ici au Canada. Je suis sous le choc, je ne vais vraiment pas bien », affirme M. Furaha.

Les quatre suspects, trois hommes et une femme âgés de 18 à 24 ans, font face à plusieurs accusations, notamment celles de vol à main armée, de voies de fait graves, de non-respect des conditions de probation et de conduite dangereuse.