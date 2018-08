Un texte de Miguel Lachance

Selon Angèle Brunelle, la directrice générale de l’Accueil francophone de Thunder Bay, trouver la personne qui possède les bonnes habiletés au moment opportun constitue le principal défi.

Par exemple, si tu cherches quelqu’un possédant des compétences précises en informatique [les candidatures reçues] ne sont pas nécessairement compatibles avec ce dont tu as besoin , explique-t-elle.

Elle raconte qu’elle a parfois dû faire preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de son organisme Lorsqu’une personne a beaucoup de potentiel, on peut lui permettre de suivre une formation pour acquérir les compétences manquantes.

Angèle Brunelle Photo : Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Angèle Brunelle ajoute que dans d’autres cas, les organismes francophones de Thunder Bay forment des partenariats pour partager certaines ressources, dont les employés spécialisés dans un domaine particulier, comme les communications.

Élodie Grunerud, la directrice générale de l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) affirme qu’elle ne connaît pas autant de difficultés que d’autres employeurs : Je ne nie pas qu’il y a d’importants défis, mais la réalité actuelle de l’AFNOO est différente de celle des autres organismes.

Lors de son arrivée en poste en 2011, Mme Grunerud a modernisé le processus de recrutement de l’organisme.

Avant c’était surtout le bouche-à-oreille et les babillards physiques , explique Mme Grunerud.

L’hôpital régional de Thunder Bay Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Sans négliger la main-d’œuvre locale, la directrice générale de l’ AFNOO concentre ses efforts vers les sites web spécialisés et les universités.

Elle rapporte que chaque poste peut lui demander de 8 à 10 heures de travail seulement pour l’affichage, mais que cela en vaut la peine.

Plus on investit du temps dans l’affichage stratégique, plus on va avoir des candidats pertinents. Élodie Grunerud, directrice générale de l'AFNOO

La grande séduction

Un autre défi se présente aux organismes qui élargissent leur territoire de recrutement : convaincre les employés potentiels de déménager.

On vend le style de vie plus tranquille et les autres attraits de la région , explique la directrice générale de l’ AFNOO . Il faut les rassurer qu’il y ait des services en français disponibles, par exemple les écoles.

Le plein air et la beauté des paysages sont deux atouts de la région. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Mme Grunerud croit que la région est un excellent endroit pour les jeunes cherchant à acquérir de l’expérience.

Dans les grandes villes, il peut y avoir des centaines de candidats qui postulent pour un même emploi. À Thunder Bay, la compétition se fait plutôt avec une dizaine de personnes, dont c’est plus facile de se démarquer. Élodie Grunerud, directrice générale de l'AFNOO

Elle ajoute qu’une fois qu’elle a embauché quelqu’un, elle s’assure que la personne ne se sente pas isolée.

Élodie Grunerud (au centre) est d'avis qu'il faut encourager les nouveaux employés à avoir une vie sociale active pour assurer leur intégration. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Je les questionne sur leurs intérêts personnels. Ils ne sont pas obligés de répondre, mais ça peut m’aider à les aiguiller vers les groupes ou les activités qui pourraient leur plaire.

De son côté, Angèle Brunelle affirme avoir connu du succès auprès de personnes originaires du Nord de l’Ontario qui étaient parties à l’extérieur de la région et qui souhaitent faire un retour aux sources.

Dans les organismes communautaires, au conseil scolaire ou à l’hôpital régional de Thunder, je vois plusieurs de nos anciens élèves qui ont choisi de revenir.

Elle connaît plusieurs personnes originaires d’ailleurs qui sont demeurées plus longtemps que prévu.

Elles sont arrivées en disant “Je vais faire 3 ans” et sont encore ici 15 ou 20 ans plus tard. Angèle Brunelle, directrice générale de l'Accueil francophone de Thunder Bay