Un texte de Marc-Antoine Lavoie

En remplaçant la vente de granules dans des emballages de plastique par la livraison en vrac, l’entreprise de Saint-Jean-Port-Joli compte éliminer l’utilisation de près de 50 000 sacs de plastique par années.

« Ça représente près de 700 000 bouteilles d’eau de 500 ml », indique le copropriétaire Michaël Robichaud

La granule de bois est un combustible dont la demande a explosé ces dernières années en Europe. Le petit cylindre de bois gagne également en popularité dans la province pour chauffer les entreprises et les résidences. Energie GR en fabrique et en vend dans Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent depuis 2015.

« C'est un combustible qui est super écologique. On utilise la récupération pour le produire. De l'emballer dans du plastique, je voyais ça comme un non-sens », explique l’autre copropriétaire, Tristan Gagnon.

Des granules de bois. Photo : Radio-Canada

Concept inspiré d’Europe

La livraison en vrac était déjà utilisée pour les clients commerciaux, comme des poulaillers, des serres et des érablières. Avant d’offrir le service à ses clients résidentiels, les deux entrepreneurs ont dû adapter leurs équipements.

Leur camion de livraison a notamment été modifié pour permettre d’aspirer la poussière lorsque les granules sont soufflés à l’intérieur des résidences.

Energie GR a aussi conçu un réservoir qui permet d’entreposer de façon sécuritaire les granules de bois.

« Ça se fait déjà en Europe et aux États-Unis. On s'est dit qu'on voulait prendre les devants ici, au Québec », précise Michaël Robichaud.

Le réservoir conçu par Energie GR. Photo : Radio-Canada

Contrairement à ce qu’on retrouve plus régulièrement en Europe, le réservoir n’est pas en acier. Il est plutôt composé de panneaux de bois qui viennent s’emboîter les uns dans les autres.

« Les gens pensent souvent qu'avoir un réservoir chez eux ça peut leur coûter cher. On a développé un réservoir adapté pour eux et à très bas prix », ajoute M. Robichaud.

Energie GR souhaite convertir tous ses clients résidentiels à la livraison en vrac au cours des cinq prochaines années.