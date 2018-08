Sam Sanderson, directeur de l’Association de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, explique qu’il y a plusieurs besoins à combler et que l’industrie recrute des travailleurs qualifiés en tous genres.

Dans son effort de recrutement, l’Association a mis en ligne un nouveau site web en février, en plus de lancer une campagne de publicité à la radio et d’essayer d’attirer l’attention des visiteurs et des touristes à l’aéroport de Charlottetown.

Nous essayons de rejoindre tous les publics cibles et de leur faire savoir qu’il y a de belles possibilités dans l’industrie , dit Sanderson.

La pénurie de main-d’oeuvre touche l’industrie de la construction partout au Canada, rappelle Sam Sanderson. On estime que 21 % des travailleurs prendront leur retraite d’ici 7 à 10 ans.

Sam Sanderson, directeur de l’Association de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada/CBC/Brian Higgins

M. Sanderson reconnaît qu’il est improbable que l’Île-du-Prince-Édouard puisse proposer les mêmes salaires que l’Alberta, mais qu’elle se démarque par la qualité de vie qu’elle offre.

Le coût de la vie ici n’est pas aussi élevé. On ne paie pas 900 000 $ pour une maison , illustre-t-il. Dans toutes les directions, il y a une plage à dix minutes de route.

Les immigrants sont particulièrement convoités, souligne M. Sanderson.