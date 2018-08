Un texte d'Émilie Parent-Bouchard

Le long de la route verte, au terrain de baseball, sur les terrains municipaux et les terrains privés : le panais sauvage prolifère à vitesse grand V à Taschereau. Mais même si la directrice générale de la municipalité, Chantal Martel, fait des pieds et des mains, l'ennemi à abattre semble hors de portée.

Ça se propage très, très, très vite. L'année passée on avait ciblé quatre secteurs dans la municipalité et là il y en a quasiment à la grandeur du village, illustre-t-elle. On va essayer le plus possible d'éradiquer complètement la plante, mais je sais qu'on ne sera pas capable de le faire.

Chantal Martel, directrice générale adjointe de la municipalité de Taschereau Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Se protéger pour la lutte

Les employés municipaux sont sollicités. Muni d'un bleu de travail et de gants robustes, le journalier spécialisé Sébastien Michaud-Blais estime avoir arraché quelque 200 plants de cette herbacée à ombelles et à fleurs jaunes qui pousse en bordure des forêts, des routes, des sentiers et des terrains vagues ou des bandes riveraines. C'est une tâche dont on aurait pu se passer. Ça prend du temps et de la main-d'oeuvre, ce qu'on n'a pas , fait valoir le jeune homme.

Quelles précautions [faut-il prendre]? Couvert de la tête aux pieds, avec des gants, des lunettes si possible. Pour éviter le plus d'exposition possible. Sébastien Michaud-Blais, journalier spécialisé de la municipalité de Taschereau

Sensibiliser les citoyens

Car il faut bien se protéger contre cette plante qui peut brûler la peau. Des pancartes ont d'ailleurs été installées dans tous les commerces de Taschereau, pour sensibiliser les citoyens aux dangers liés à l'exposition à la plante. C'est le cas au dépanneur Idéal, où la gérante, Valérie Vallée, a elle-même été brûlée par la plante.

Valérie Vallée, gérante du dépanneur Idéal de Taschereau Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Quand on tond la pelouse, il faut vraiment mettre des pantalons longs parce que si on reçoit la sève, avec les rayons du soleil, ça cause des brûlures. Il n'y a aucune douleur, on ne sent rien, mais la cloque est là et lorsqu'elle est percée, il faut faire attention , plaide-t-elle, assurant du même souffle qu'elle va déloger l'indésirable de la devanture du dépanneur quand il n'y aura pas de rayons de soleil .

Parce que c'est la combinaison entre le contact de la sève et l'exposition au soleil qui peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures , peut-on lire sur le site web du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Urgence d'agir.. et de convaincre ses voisins d'agir

Du haut de ses 82 ans, le propriétaire de la crémerie du village, Roger Lessard, s'est attaqué à la tâche il y a quelques jours, parce qu'il était inquiet de voir cette plante proliférer sur son terrain. Il espère d'ailleurs voir ses voisins prendre la même initiative. S'ils ne le font pas, il va y en avoir partout.

La municipalité de Taschereau sensibilise la population à la présence de panais sauvage. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) suit aussi la situation de près. La chargée de projets Bianca Bédard note que c'est d'ailleurs le moment d'agir, avant la production de graines.

Ces espèces-là sont capables de produire énormément de graines, donc de se reproduire et de se disséminer assez rapidement. Donc, elles ont un potentiel vraiment envahissant, note-t-elle, précisant que Taschereau et Notre-Dame-du-Nord semblent être les deux municipalités les plus touchées selon les observations du CREAT. C'est un problème de santé publique.

Elle dit aussi attendre des nouvelles du Canadien National pour le contrôle des plants le long du chemin de fer.