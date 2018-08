Dimanche et lundi seront les plus dangereux des six jours de canicule à venir, insiste Environnement Canada

Si on avait planifié de faire de l’exercice en extérieur, cette semaine c’est pas la semaine pour faire ça. Natalie Hasell, Environnement et Changement Climatique Canada, météorologue de sensibilisation aux alertes

En plus des habituelles consignes d’hydratation -- en évitant les boissons alcoolisées ou caféinées -- Environnement Canada préconise de porter des habits légers en fibres naturelles pour permettre à la peau de respirer. Les personnes travaillant en extérieur doivent de plus avoir la possibilité de se reposer dans un endroit frais pour éviter les coups de chaleur.

Restez conscientisés, restez vigilants. Regardez autour de vous -- les jeunes, les vieux, les démunis -- assurez-vous que les gens autour de vous sont bien protégés. Natalie Hasell, Environnement et Changement Climatique Canada, météorologue de sensibilisation aux alertes

Rester vigilant pour éviter le pire

Certains membres de la population sont plus sensibles aux effets de la chaleur prolongée. Il s’agit notamment des très jeunes et des personnes âgées, mais aussi des personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaires, de diabète, de problèmes aux reins.

J’aimerais bien que les gens s’informent, ou bien sur leur condition médicale, ou bien sur les symptômes qu’ils ressentent. Natalie Hasell, Environnement et Changement Climatique Canada, météorologue de sensibilisation aux alertes

Certains médicaments peuvent aussi avoir pour effet secondaire d’amplifier les répercussions de la canicule. Il est recommandé de se renseigner auprès de Santé Saskatchewan.

Avec déjà des températures très chaudes, les températures à l’intérieur d’une voiture peuvent facilement être dans la zone de danger [...] Ça peut tourner au pire très rapidement. Natalie Hasell, Environnement et Changement Climatique Canada, météorologue de sensibilisation aux alertes

Environnement Canada rappelle aussi qu’il ne faut pas laisser d’enfant ou d’animal dans un véhicule fermé, même pour quelques minutes. L’augmentation rapide des températures déjà élevées peut engendrer un problème médical sérieux très rapidement.

La vague de chaleur qui arrive dans les Prairies canadiennes est due à un dôme de chaleur, aussi appelé crête de haute pression. Avec des températures maximales de 38 degrés Celsius hors humidex, les températures annoncées cette semaine sont proches des records observés en Saskatchewan.

Environnement Canada précise toutefois qu’il faudra attendre quelques années pour avoir le recul nécessaire pour savoir si cet événement est relié au changement climatique.