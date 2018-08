Un texte de Thomas Deshaies

Le député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, a annoncé mardi matin un appui financier gouvernemental de 366 000 $ pour qu'Eldorado Gold Lamaque développe un plan de formation de sa main-d'œuvre d'une durée de deux ans.

Cette aide vient répondre à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, explique Guy Bourgeois. Il y a un besoin d'accompagnement complémentaire pour permettre cette rétention (de la main-d'œuvre), et évidemment on vise des clientèles qui sont un peu plus loin du métier, si on peut dire cela ainsi , souligne-t-il.

La minière aura besoin de 300 travailleurs d'ici à la fin de l'année. Elle investira quant à elle une somme de 1 099 502 $ pour ce projet.

Plusieurs volets

Le plan mis en place par Eldorado Gold Lamaque visera notamment le développement de nouvelles compétences chez ses employés déjà en poste et la formation de membres des communautés autochtones. L'entreprise développe par ailleurs une « école souterraine » en partenariat avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.

La minière Eldorado Gold Lamaque reçoit une aide financière gouvernementale pour former de la main-d'oeuvre. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Il y a des gens qui sont en évolution pour obtenir leur certification, d'autres qui sont déjà qualifiés, mais c'est des mises à niveau, puis pour d'autres, ce sont des plans de développement individuel pour progresser dans l'entreprise , résume le directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise, Joël Gauthier.

Le REVIMAT dénonce l'aide financière à la minière

Le porte-parole du Regroupement vigilance mine de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel, dénonce cet investissement. Cet argent devrait être mis dans le système d'éducation pour une éducation qui va être donnée à tous les citoyens, et pas seulement les ouvriers de la minière , tranche-t-il.

M. Nantel soutient que le gouvernement libéral est beaucoup trop généreux envers les minières. On se retrouve à payer trois fois, s'insurge-t-il. On paye pour le système d'éducation, on paye 366 000 $ pour de la formation pointue pour cette entreprise, puis ensuite, le 1 million de dollars qu'ils (Eldorado Gold Lamaque) vont investir sera déductible d'impôts.

Ce ne sont pas des entreprises qui sont démunies, on parle d'entreprises qui veulent faire des millions de dollars avec des ressources naturelles qu'on leur offre pour rien. Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT

Le directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise, Joël Gauthier, rétorque qu'il faut plusieurs années à une mine avant d'engranger des revenus. L'aide est essentielle pour nous aider, et aider à pousser plus loin nos réflexions, affirme-t-il. Si on n'avait pas eu cette aide, peut-être qu'on ne serait pas allé aussi loin que cela dans nos programmes.

Ça prend un processus de trois à cinq ans avant de générer des revenus. Au moment où on se parle, on dépense des sous de nos actionnaires. Joël Gauthier, directeur responsabilité sociale d'Eldorado Gold Lamaque

Le député d'Abitibi-Est justifie quant à lui cet appui puisque l'entreprise « va plus loin », notamment par l'entremise d'une collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or et la communauté anichinabe de Lac-Simon.

On s'entend qu'on va plus loin que simplement un processus d'embauche et aussi une formation de base. C'est pour cela que ce programme (Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023) est là , explique-t-il.

Le gouvernement du Québec prévoit distribuer 1,3 milliard de dollars à des entreprises dans les cinq prochaines années.