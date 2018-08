RBI affirme avoir conclu un accord avec le franchisé des quatre établissements de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, au sujet de leur fermeture.

La société a précisé dans un communiqué que chaque marché présentait des occasions et des défis uniques, et qu'elle avait beaucoup appris sur ce qui fonctionnait bien et ce qu'elle pouvait améliorer.

RBI a affirmé qu'elle restait néanmoins déterminée à travailler en étroite collaboration avec ses franchisés pour stimuler la croissance de la bannière aux États-Unis.

La société aurait également récemment fermé un site à Indianapolis, en Indiana. En outre, le promoteur Show Me Hospitality de St. Louis, au Missouri, a affirmé, dans un communiqué, avoir été forcé par RBI à fermer six établissements dans la région du Grand St. Louis à la fin de 2017.

La bannière Tim Hortons comptait 685 cafés américains à la fin de 2017, contre 649 établissements à la fin de 2014.