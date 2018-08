« On voit de la chaleur extrême. On a déjà des alertes en vigueur », souligne Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada.

Or, la chaleur se ressent encore plus fortement en ville, car les espaces verts y sont moins nombreux qu’à la campagne, où champs et arbres absorbent une partie de la chaleur.

« On a cet effet d'îlot de chaleur associé à des zones plus urbaines », explique Natalie Hasell. « La population étant plus grande, il y a plus de circulation routière, plus d'infrastructures et de constructions, alors plus de béton, par exemple. »

L’exemple des ruelles vertes de Montréal

Pour contrer la chaleur, les espaces verts peuvent être une bonne stratégie. Des villes comme Montréal l’ont bien compris, puisque la capitale économique du Québec a créé, depuis plusieurs années, des « ruelles vertes », soit de petites allées piétonnes où le béton est quasiment inexistant.

À Winnipeg, un projet similaire a vu le jour en 2010, mais ne s'est concrétisé qu'à un seul endroit, quelques années plus tard, en 2015, dans le quartier de River Heights.

Outre l'aspect esthétique et une meilleure absorption de l'eau, les espaces verts permettent de réduire les îlots de chaleur liés à l'activité humaine en ville.

« Je pense que, plus il y a d’espaces verts, mieux c’est, affirme Liz Wreford, architecte paysagiste au studio Public City Architecture. L’équilibre d’une ville tient aussi à la manière dont elle fonctionne. Des arbres peuvent être un très bon ajout dans une ville chaude. »

Si on change simplement le type de revêtement utilisé, ça permet à l’eau de s’infiltrer et aux plantes de grandir à travers le revêtement. Ça peut, ensuite, être utilisé comme une manière de réduire la chaleur et d'atténuer l’effet d’îlot de chaleur. Liz Wreford, architecte paysagiste au studio Public City Architecture

Ainsi, une piste envisageable pour favoriser les ruelles vertes tout en continuant à pouvoir y stationner serait, par exemple, d'installer de petits pavés entre lesquels il est possible de faire pousser des plantes, ce qui réduirait les effets d'îlot de chaleur.

Selon des informations de Mathilde Monteyne