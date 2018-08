De 2000 à 3000 saumons d’élevage se sont échappés des installations de l’anse Olive, dans la baie Hermitage,entre le 27 et le 30 juillet dernier.

Jusqu'à 3000 saumons de l'élevage de Cooke Aquaculture dans la baie Hermitage, à Terre-Neuve, se sont échappés à la fin juillet. Photo : Radio-Canada/CBC/Mark Quinn

Un plongeur chargé d’inspecter les filets a signalé l’incident le 30 juillet.

En deux endroits, les cordages des filets de l’enclos s’étaient dénoués. Les ouvertures ainsi créées étaient longues de 90 cm à un mètre et demi, selon la compagnie.

Joel Richardson, vice-président aux relations publiques chez Cooke Aquaculture, assure que les poissons qui se sont échappés n’avaient pas l’anémie infectieuse du saumon (AIS), dont le virus est mortel pour le saumon atlantique.

Les poissons n’étaient pas non plus traités pour des poux de mer ou d’autres parasites, dit M. Richardson.

Pêches et Océans Canada a été informé de la situation dès que Cooke Aquaculture l’a constatée, dit la compagnie.

Cold Ocean Salmon, la division de Cooke Aquaculture à Terre-Neuve-et-Labrador, essaie de capturer les poissons perdus à l’aide de filets maillants, dont l’utilisation est approuvée par Pêches et Océans Canada.

Des pêcheurs réparent un filet maillant. Photo : Associated Press/Don Ryan

Les saumons perdus par la compagnie pesaient entre deux et trois kilos et n’avaient pas encore atteint la taille nécessaire pour être mis en marché.

Un incident qui n’est pas une première

Ce n’est pas la première fois que des saumons d’élevage s’échappent de fermes d’aquaculture. Le saumon d’élevage se retrouvant en liberté est une menace pour les populations indigènes de saumon sauvage.

Le réseau de filets d'un des bassins de Cooke Aquaculture s'est effondré en août 2017. Photo : Radio-Canada

Le 19 août 2017, l'effondrement d'un bassin de Cooke Aquaculture au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord avait provoqué la fuite de centaines de milliers de saumons, faisant craindre une contamination du milieu marin et de la population de saumon sauvage du Pacifique.

Un rapport avait estimé que de 242 000 à 262 000 saumons avaient été ainsi relâchés. Il avait attribué l’incident à l’encrassement excessif de filets mal nettoyés par l’entreprise du Nouveau-Brunswick, menant à l’effondrement des enclos.

Rattraper le saumon en fuite

Nous ne voulons jamais perdre des poissons , affirme Joel Richardson, de Cooke Aquaculture. Nous faisons tout en notre possible pour les récupérer et faisons tout en notre possible pour empêcher les poissons de s’échapper.

Pêches et Océans Canada précise que ses agents surveillent les opérations menées pour retracer les poissons échappés dans la baie Hermitage. L'agence travaille avec les autorités provinciales et Cooke Aquaculture pour retrouver les saumons enfuis.

Selon ce qu’a indiqué Pêches et Océans Canada dans un courriel, c’est le ministère provincial des Pêches et des Ressources des terres, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui est responsable du confinement des poissons d’élevage.

Du côté du ministère provincial, cependant, on répond que les enclos de ces saumons sont dans l’océan, ce qui tombe sous la juridiction du ministère fédéral.