La candidate affirmait, il y a quelques jours, être en réflexion sérieuse après avoir reçu un appel du premier ministre.

Elle fera face au député péquiste actuel, Pascal Bérubé, lors des élections d'octobre prochain.

Une autre annonce se déroulera par ailleurs à Matane mercredi, en présence du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et du délégué aux Affaires maritimes et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, Ottawa et Québec devraient dévoiler les détails de l'entente qui feront passer du fédéral au provincial la propriété et la gestion des ports de Gros-Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé.