La semaine dernière, grâce à des documents obtenus en vertu de la Loi sur le droit à l’information, Radio-Canada révélait qu’AcadieNor a dépensé des milliers de dollars pour des repas dans des restaurants, de l’alcool et des cadeaux.

Ce qui compte avant tout, ce sont les résultats, atteste Gilles Lanteigne, son président. Il faut attirer des entreprises et faire progresser celles qui sont déjà dans la région.

Les contribuables élisent des personnes à la gestion, soit d'une municipalité ou même nous, au niveau d'AcadieNor, à la fin de tout ça, il faut être raisonnable, mais il faut amener des résultats. Gilles Lanteigne, président d'AcadieNor

Justement, selon le président, ces résultats sont observables. Malgré les sommes révélées dans les documents, AcadieNor aurait atteint son objectif, c’est-à-dire de se donner les moyens de créer de la richesse pour Caraquet.

Comme bilan, Gilles Lanteigne cite la quinzaine d’entrepreneurs qui se sont établies dans les locaux de l’incubateur à entreprises géré par AcadieNor. Environ 200 personnes travaillent dans leur mail industriel.

Le président souligne aussi les 120 emplois du chantier naval de Bas-Caraquet. Une réussite attribuable en partie grâce aux efforts de l’agence de développement économique.

L'industrie reprend son cours normal comme dans les bonnes vieilles années. Donc ça, je pense, c'est un pari qui était coûteux, mais aujourd'hui peut-être que ça en vaut la peine.

Gilles Lanteigne, président d'AcadieNor depuis 2015. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Gilles Lanteigne souhaite aussi que les frais de déplacement des dirigeants ne soient pas pris hors contexte.

Il faut faire des choses qui des fois dérangent des gens, je l’avoue. Mais ce n’est pas pour faire mal aux gens, c’est pour aider une communauté à se relever. Gilles Lanteigne, président d'AcadieNor

Le président affirme que ces frais représentent une petite partie des dépenses totales de l’agence, soit 5 %.

Il espère que les relevés de dépenses, maintenant publics, ne nuiront pas à l’image d’AcadieNor. Un organisme [doit] jouer ce rôle-là dans une communauté.

Réginald Boudreau, ancien membre du conseil d'administration d'AcadieNor Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

L’occasion de faire une rétrospective

Toutefois, un ancien membre du conseil d'administration, Réginald Boudreau, soutient que ces révélations devraient être l'occasion de réfléchir à ce qu'il faudrait améliorer dans l’organisme.

Il faut toujours que l’on s'analyse et que l’on regarde ce que l'on fait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que ça va être l'occasion de réfléchir, de voir si on peut faire mieux. Réginald Boudreau, ancien membre du conseil d'administration d'AcadieNor

J'aimerais voir quelque chose de très « business », une approche très structurée , ajoute-t-il ensuite.

Attirer des entreprises, un défi pour les municipalités

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, souligne qu’il y a une grande compétition entre les centres urbains pour attirer des entreprises.

Toutes les villes en Amérique du Nord cherchent à attirer des entreprises aujourd'hui et, somme toute, il y en a peu qui se déplacent. Cyrille Simard, maire d’Edmundston

Le maire d'Edmundston, Cyrille Simard. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

Ce sont les entreprises privées qui permettent de développer des régions et de faire travailler la population, affirme-t-il.

Ce sont eux qui sont dans le siège du conducteur , lance-t-il, justifiant ainsi, les efforts déployés pour les attirer.

Certaines villes, comme Moncton et Saint-Jean, disposent aussi d’agences de développement économique avec une mission similaire à celle d’AcadieNor.

Un environnement attrayant ou une campagne de séduction?

Pour relever ce défi, les municipalités sont libres de choisir leurs stratégies selon les ressources qu’elles disposent.

À Dalhousie et à Tracadie, les municipalités affirment prioriser les projets qui créent un environnement propice pour attirer des entreprises.

Si demain matin, j’ai une entreprise qui vient s’installer, il faut que je m’assure que le système d’eau et d'égout soit fonctionnel , explique le maire de Tracadie, Denis Losier.

Le maire de Tracadie, Denis Losier. Photo : Radio-Canada/René Landry

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, explique qu‘il engage avec trois autres municipalités, Eel River, Charlo et Balmoral, un agent de développement économique pour faire rayonner la région.

Pour le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, aider les entreprises à s’installer et connaître une région est essentiel pour attirer des entrepreneurs.

Juste s’assurer que l'on comprenne bien le concept du projet, qu’on est capable de mettre en place des mesures pour faciliter leur travail, c’est déjà beaucoup.

De la transparence avant tout

Toutefois, peu importe la stratégie utilisée, être transparent doit être prioritaire pour conserver la confiance des citoyens, affirme le maire de Tracadie.

Je pense qu’on peut être très efficace tout en étant transparent. Je pense que si on veut cacher des choses, c’est qu’on n'est peut-être pas à l’aise avec certaines choses que l’on fait. Denis Losier, maire de Tracadie

La transparence permet de rendre des comptes et d’expliquer à la population ses décisions.

Quand on est transparent, on est en mesure d’expliquer, de dire la vérité pour quelles raisons on prend telle décisions ou telle façon de faire.

Frédéric Dion, directeur général de l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Le directeur général de l’association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédéric Dion, abonde dans le même sens.

Si on est perçu comme cachotier et que l’on ne veut pas transmettre l’information, évidemment, on n’est pas gagnant en bout de ligne, ça va nuire grandement à l’image , affirme-t-il.

Il faut s’assurer de rendre des comptes sur la façon dont on utilise les deniers publics. Frédéric Dion, directeur général de l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Radio-Canada a fait des démarches pendant cinq ans pour obtenir les documents de dépenses d’AcadieNor.