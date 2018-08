Un texte de Laurence Royer d’après les informations de Pierre Roberge et de Jean-Louis Bordeleau

Selon l'organisation syndicale, l'employeur a réduit les temps de pause du matin et de l'après-midi des employés, sous prétexte qu'ils n'étaient pas inscrits dans la convention.

De plus, les employés qui ont des horaires de travail dits brisés soit un quart en début de journée et un autre plus tard, ne peuvent plus rester sur leur lieu de travail pendant leur pause.

De son côté, le directeur général des Tim Hortons à Sept-Îles, Wayne Malouin, rétorque que ces accusations sont fausses. Il affirme que les conditions de travail des employés des Tim Hortons de Sept-Îles respectent la convention collective ainsi que les normes du travail à la lettre.

Wayne Malouin ajoute que les employés doivent quitter le restaurant entre deux quarts de travail pour des raisons de « sécurité et d'assurance ».

Le coordonnateur régional du Syndicat des métallos, Nicolas Lapierre, concède que la direction de Tim Hortons respecte la loi. Il est toutefois d’avis que ces modifications aux conditions de travail des employés nuisent au maintien de relations de travail harmonieuses.

Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du syndicat des Métallos, Côte-Nord et Est du Québec. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Entre la légalité et la moralité, il y a deux. […] C’est d’envoyer le message que "vous avez voulu vous syndiquer, alors vous allez en payer le prix". Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du Syndicat des métallos

Nicolas Lapierre ajoute que cette attitude n'est pas digne d'un entrepreneur responsable et respectueux des travailleuses et travailleurs.

Pour sa part, Wayne Malouin soutient que ces modifications aux conditions de travail des employés des restaurants Tim Hortons n’ont pas d’impact sur le climat de travail.

Des responsables du siège social de Tim Hortons n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevues.