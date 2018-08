Un texte de Jessica Blackburn

Le père de deux jeunes enfants est enseignant en comptabilité et en gestion au Cégep de Chicoutimi. Le Jonquiérois impliqué dans le milieu des affaires va notamment affronter le député péquiste Sylvain Gaudreault.

« Je ne me battrai pas contre Sylvain Gaudreault. Il a fait ce qu’il a fait pendant 11 ans. Moi, j’offre une vision pour les gens de Jonquière, j’offre quelque chose de différent et tout ça s’inscrit dans le programme de la CAQ et aussi avec ma touche personnelle. Donc, à partir de là, les gens vont juger pour qui ils vont voter [...] Mon CV est aussi important que celui de M. Gaudreault », explique Benoit Rochefort.

Il souhaite redonner les lettres de noblesse à Jonquière. Selon lui, la circonscription a été délaissée au cours des dernières années.

« L’insatisfaction dans Jonquière, je veux changer ça. Je veux qu’on lâche le passé. Je peux vous dire qu’on va changer les choses », ajoute-t-il.

Des projets qui lui tiennent à coeur

Benoit Rochefort fait partie des anciens du Patro de Jonquière. Le caquiste trouve inconcevable que le gouvernement ait refusé la demande de subvention de l’organisme.

« Le Patro, c’est pour moi de quelque chose de très important. C’est un monument local que, malheureusement ou heureusement, ça devient un enjeu politique ».

Le chef de la CAQ, François Legault, s’engage à donner la subvention au Patro pour la réalisation de son nouveau gymnase s’il est élu.

« Il y a des fortes rumeurs que notre ami Philippe aurait fait comprendre à Sébastien Proulx qui va falloir financer ça. Donc, on doit s’attendre à une annonce. Moi, je veux vous dire que, s’il n’y a pas d’annonce du gouvernement libéral d’ici le 1er octobre, bien le gouvernement de la CAQ va s’occuper de financer ce projet qui est incontournable pour les jeunes. Moi, je suis convaincu que plus de sport, ça amène plus de réussite à l’école », souligne François Legault.

Le projet de terrain de soccer intérieur est aussi une priorité pour la CAQ.

De retour dans la région

Deux autres visites de François Legault sont prévues dans la région d'ici la fin du mois pour présenter les candidats dans Roberval et Chicoutimi.

Le chef de la CAQ se dit prêt pour le déclenchement des élections.

Jusqu’à présent, le parti a présenté 91 candidats sur une possibilité de 125 à travers le Québec.