André Dionne a réussi à soulever 92 kilos à l'entraînement mardi, s'approchant, selon lui, d'une médaille dans la catégorie des maîtres 61-64 ans le 19 août prochain.

« On est proche du podium avec des charges comme ça. C'est très difficile de prévoir comment, nous, on va être, mais c'est encore plus difficile de prévoir comment les adversaires vont être », tempère néanmoins celui qui est copropriétaire de Val-Estrie Ford, à Sherbrooke.

Par ce geste, André Dionne souhaite aussi motiver ses employés à faire de l'activité physique et à adopter de saines habitudes de vie.

« C'est de réussir à repousser ses limites. Toute la force mentale que ça prend, parce qu'il faut y croire. Tu ne peux pas soulever une charge si tu ne crois pas que tu vas la lever », explique André Dionne.

Son employé Cedrik Renaud concède que l'énergie déployée par André Dionne est motivante.

« L'activité physique, c'est sûr que ça nous rend plus performants au travail et ça nous met un peu plus de bonne humeur en arrivant le matin. C'est sûr qu'avoir des patrons qui s'entraînent aussi et qui vont à des niveaux compétitifs, c'est motivant pour nous », mentionne-t-il.