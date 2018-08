Un texte de Gaétan Pouliot

En avril 2009, les autorités frappaient de plein fouet l’organisation des Hells Angels au Québec. Bilan de l’opération SharQc : plus de 150 personnes arrêtées. Leurs emblématiques bunkers étaient fermés.

Près de 10 ans plus tard, ils sont de retour. Les policiers se préparent à la venue de 500 à 700 membres des Hells Angels et leurs sympathisants, d’un peu partout au pays. Ils doivent participer à un grand rassemblement à leur local de Saint-Charles-sur-Richelieu, petite municipalité près de Saint-Hyacinthe.

« C’est une démonstration de force. Ils vont se réunir, ils vont fraterniser, échanger avec leurs confrères du Canada. Surtout, ils vont planter un drapeau et vont être visibles », explique Guy Lapointe, directeur des communications de la Sûreté du Québec, qui ajoute que cela a aussi pour but de « narguer les autorités ».

Ce groupe exerce aujourd’hui au Québec « un monopole sur le contrôle du trafic de stupéfiants, principalement la cocaïne et les méthamphétamines », dit le porte-parole de la SQ. Le public doit-il voir cela comme un retour en arrière? Un retour aux années 1990-2000, où les motards criminels dominaient l’actualité?

Ce serait utopique de penser qu’on peut complètement éradiquer le crime organisé. Il faut être réaliste [...] C’est une lutte qui va se continuer. Guy Lapointe, porte-parole de la SQ

Guy Lapointe se veut toutefois combatif. « Est-ce qu’on est découragés? Non, c’est n’est vraiment pas le cas. On ne baisse pas les bras, on redouble d’ardeur. »

À la suite de l’opération SharQc, les Hells Angels avaient rangé leurs vestes, de crainte de se faire rattraper par la loi sur le gangstérisme, qui punit plus sévèrement les activités faites au profit d'une organisation criminelle. Mais les échecs récents des grands procès leur auraient redonné le goût de s'afficher.

« Il n’y a plus de gêne, plus d'inhibition. Ils affichent leurs couleurs particulièrement depuis un an ou deux », dit l'inspecteur Lapointe, qui ajoute que ce type de rassemblement n’est pas illégal, tout comme le fait d’arborer les patchs des Hells Angels.

Des membres des Red Devils, club associé aux Hells Angels Photo : The Canadian Press/Justin Tang

Pas de risque pour la population

Malgré les centaines de Hells Angels attendus et l’envergure du déploiement policier, la Sûreté du Québec se veut rassurante. Il n’y a pas de risque pour la population.

« On ne s’attend pas à de débordement, dit Guy Lapointe. Mais on veut, nous aussi, passer notre message à l’effet qu’ils ne peuvent pas impunément s’afficher. » Les policiers seront là pour agir s’il y a quelconque infraction. Ils mettront aussi à jour leur album photos.

La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu dit travailler en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada pour s’assurer que l’événement se déroule dans « la sécurité et la quiétude ».

C’est sûr qu’on ne saute pas de joie. On préfère les cerfs-volants et ces affaires-là. Mais ils sont là et on ne peut pas les empêcher de venir. Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu

Ce rassemblement annuel des Hells Angels, appelé Canada Run, n’a pas eu lieu au Québec depuis 10 ans. L'organisation criminelle compterait environ 500 membres un peu partout au pays, dont 80 membres au Québec.

Pas de permis d’alcool pour l’événement Cette semaine, la Régie des alcools et des jeux a refusé de délivrer un permis d’alcool aux organisateurs de l’événement qui doit se dérouler sur une propriété privée de Saint-Charles-sur-Richelieu à la suite de l’intervention de la Sûreté du Québec. Le propriétaire de la résidence demandait un permis pour une « fête entre famille et amis » de 300 personnes. « Ce n’est pas un party de famille qui se prépare ce week-end. C’est un regroupement de motards criminalisés. Ce sont des criminels qui vont fraterniser [...] On n’est pas dupes », dit Guy Lapointe.

