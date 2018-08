Il l'avait promis, il l'a fait : Doug Ford abaissera le prix plancher de la canette ou de la bouteille de bière à 1 $ à la fin du mois.

Une idée absolument farfelue et non réalisable , selon le copropriétaire de la brasserie Cassel, Benjamin Bercier.

C'est une promesse électorale qui a été vraiment facile, mais je ne vois pas l'accomplissement réel qui va en sortir , a déclaré l'entrepreneur de Casselman, avant de préciser que sa bière la moins chère coûte 2,05 $ à produire.

Combien de bières peux-tu trouver à 2 $ sur les tablettes? Benjamin Bercier, copropriétaire de la brasserie Cassel

Le gouvernement ontarien a promis d'offrir aux brasseurs qui abaisseront leurs prix à un dollar de la publicité gratuite dans les succursales de la Régie des alcools [LCBO].

Je ne me mettrai pas à vendre de la bière pour perdre [de l'argent], même si tu me dis que tu vas me donner de la publicité , fait toutefois remarquer M. Bercier.

Inquiétude pour les microbrasseries

Selon Benjamin Bercier, la bière à 1 $ pénalisera d'abord les petits commerçants.

Les grandes [marques] n'ont aucun avantage économique à le faire, mais ils ont les poches assez solides pour le faire si ça peut leur permettre de gagner des parts de marché au détriment des micro-brasseries , s'inquiète-t-il.

L'entrepreneur croit toutefois que les consommateurs seront plus sensibles à la qualité du produit qu'à son prix.

Ça n'avantage aucunement l'industrie brassicole en Ontario. Benjamin Bercier, copropriétaire de la brasserie Cassel

Jean-François Caron, un amateur de microbrasseries, confirme cette théorie.

Ça va encourager l'ivrognerie à mon avis. Puis ça va encourager la bière de mauvaise qualité, parce que fabriquer de la bière à un dollar l'unité, je doute de la qualité du produit , croit le consommateur.

La bière bientôt dans les dépanneurs?

En campagne électorale, Doug Ford avait également promis de permettre la vente de bière et de vin dans les dépanneurs.

M. Bercier aimerait pouvoir écouler ses produits dans les dépanneurs, mais prend les promesses du premier ministre ontarien avec un grain de sel, affirmant qu'il s'agit de belles idées lancées dans les airs .

C'est sûr que le plus de points de vente qu'on peut avoir, le mieux on peut exposer nos bières , admet-il néanmoins. Ça donne de la visibilité.

Un tel changement pourrait toutefois nuire aux commerces québécois, où les prix en vigueur dans les épiceries et les dépanneurs seraient plus bas qu'en Ontario.

La clientèle de l'Ontario est assez énorme ici , confirme la gérante du Marché Éthier de Grenville-sur-la-Rouge, Madeleine Sabourin. Les gens sauvent sur leurs bières.

Mme Sabourin dit donc redouter la multiplication de commerces ontariens pouvant vendre de la bière à bas prix et se dit certaine [qu'il] va y avoir un impact sur son commerce.

Avec les informations d'Ismaël Sy et de Denis Babin