La grève se déroulait dans les résidences de Pointe-aux-Trembles, de Laval, de Granby, de Saint-Laurent et de Saint-Hilaire. L'impasse a été dénouée grâce à des rencontres avec le conciliateur au cours des dernières semaines, a expliqué Stéphane Lacroix, du syndicat des Teamsters.

« On parle d'une augmentation de 1,50 $ de l'heure. Bien entendu, il reste du travail à faire. Il y avait un écart de 6 $ de l’heure entre les travailleurs du public et du privé. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement provincial. L’automne prochain, lorsqu’il y aura un nouveau gouvernement, il faudra mettre en place un comité paritaire afin de rendre équitables les conditions de tous les travailleurs et travailleuses », a déclaré M. Lacroix, mardi.

Le nouveau contrat de travail sera en vigueur jusqu'en 2022.