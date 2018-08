Ce changement, annoncé lors de la séance du conseil d'arrondissement de lundi, fera l’objet d’un règlement qui sera adopté prochainement. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre prochain.

En revanche, les avis d'appels d'offres seront toujours diffusés dans un quotidien montréalais.

Pourquoi ce choix? Pour faire des économies, explique l’arrondissement.

« La publication des avis publics dans les journaux imprimés impose des contraintes quant aux délais, à l'espace utilisé et à la quantité d'information diffusée », fait valoir dans un communiqué la mairesse suppléante et conseillère de la Ville, district du Vieux-Rosemont, Christine Gosselin.

« La diffusion en ligne nous offre plus de liberté en permettant de partager toute l'information pertinente et plus encore, par exemple des photos et des plans, ajoute-t-elle. De plus, n'étant plus soumis aux horaires de publications, nous pourrons publier les avis au fur et à mesure de leur émission. C'est un bon geste pour la transparence. »

Des sommes qui seront économisées, un montant de 25 000 $ servira à faire du placement publicitaire. Les 39 000 $ restants pourront être consacrés à d'autres fins.

Une mention accompagnera chaque avis public imprimé dans les médias en août et en septembre. Puis, à partir d'octobre, ce n’est plus qu’une publication sur Twitter qui signalera la diffusion d'un avis sur le site. Toutefois, l'affichage des avis au bureau d’Accès Montréal se poursuivra.