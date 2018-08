Le premier ministre Ford a déposé le mois dernier un projet de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux à Toronto de 47 à 25 pour les élections d’octobre, même si la campagne électorale est déjà commencée.

Le maire Tory a accusé son ancien adversaire à la mairie de s’immiscer dans les affaires de la Ville et a promis d’évaluer la possibilité d’un recours judiciaire, d’où sa rencontre vendredi dernier avec des experts municipaux et constitutionnels.