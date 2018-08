Les raisons de la fuite, repérée jeudi dernier à la centrale électrique de Tufts Cove, ne sont toujours pas connues. Nova Scotia Power, le distributeur d’électricité en Nouvelle-Écosse, explique que le mazout s’est répandu dans l’eau en passant par un trou de la grosseur du pouce dans une conduite extérieure reliant la centrale à un réservoir.

Des estacades flottantes ont été installées pour nettoyer le déversement de mazout provenant de la centrale de Tufts Cove, dans le port d'Halifax, le 3 août 2018. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Mark Butler, directeur de politiques au Centre d’action écologique, à Halifax, se pose des questions sur les procédures à la centrale de Tufts Cove.

La compagnie d’électricité dit avoir remarqué la fuite à la suite d’une inspection de routine. Si les inspections sont si routinières, M. Butler se demande pourquoi la formation d’un trou dans la conduite n’a pas été décelée à l’occasion d’inspections précédentes.

Ça prend du temps pour que 5000 litres passent par un trou de la grosseur du pouce, alors la fuite devait se produire depuis un moment avant que quelqu’un ne la remarque , dit-il.

Mark Butler est directeur des politiques au Centre d'action écologique, à Halifax. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

La centrale électrique de Tufts Cove est une usine de 500 mégawatts située dans le port d’Halifax, du côté de Dartmouth. Elle fonctionne surtout au gaz naturel, mais à l’occasion au pétrole.

Nova Scotia Power devrait profiter de l’incident pour reconsidérer son utilisation du pétrole, croit Mark Butler.

Ça cause de la pollution atmosphérique, mais maintenant ils ont une autre raison de cesser d'utiliser le pétrole brut ou le Bunker C, parce que s'il y a une fuite, un déversement, il y a des impacts et c'est difficile à rectifier , dit-il.

Je ne dis pas qu'il faut fermer cette centrale, je dis simplement de cesser d’utiliser le pétrole brut , précise-t-il. Les émissions provenant des bateaux qui livrent ce pétrole à la centrale de Tufts Cove sont aussi une source de pollution non négligeable, ajoute-t-il.

Le liquide déversé la semaine dernière est du mazout de type numéro 6, aussi appelé « Bunker C », un produit épais et visqueux, qui est plus sale que le gaz naturel, selon M. Butler. Il explique que ce liquide goudronneux est similaire à celui que l’on voit recouvrir le plumage des oiseaux lorsque ceux-ci sont victimes d’une marée noire.

Il faudra plusieurs semaines pour nettoyer le déversement de mazout à la centrale électrique de Tufts Cove, affirme la Nova Scotia Power. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

La fuite a été maîtrisée dans les 24 heures suivant la découverte, affirme Nova Scotia Power, qui soutient que la faune n’a pas été affectée. Mark Butler s’avoue soulagé qu’aucun oiseau de mer, à sa connaissance, n’ait été victime du déversement.

Il semble que les impacts écologiques du déversement ne soient pas sérieux , dit-il. Il souligne néanmoins que 5000 litres de mazout dans l’eau du port n’est pas une quantité négligeable.

David Rodenhiser, porte-parole de Nova Scotia Power, une filiale d’Emera, dont le siège social est à Halifax, dit qu’une soixantaine de personnes ont été à pied d’oeuvre durant le long week-end en Nouvelle-Écosse, où la journée de lundi était un congé provincial. Il y avait 75 travailleurs sur place mardi, dit-il.

David Rodenhiser, porte-parole de Nova Scotia Power. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Au moins cinq camions de pompage sont utilisés pour le nettoyage, ainsi que du matériel absorbant.

La chaleur et l'humidité extrêmes ressenties dans les Maritimes ces jours-ci représentent un défi additionnel pour le personnel, reconnaît M. Rodenhiser, qui indique que des remorques climatisées sont à la disposition des travailleurs.

Lors d’une visite des lieux, mardi, des estacades jaunes flottaient toujours sur l’eau et on remarquait que certains rochers sur la berge étaient noirs et luisants.

Photo pris près de la centrale électrique de Tufts Cove, à Dartmouth, le 7 août 2018. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

M. Rodenhiser ne pouvait confirmer si cela provenait du déversement de la semaine dernière. Le port est utilisé à des fins industrielles depuis quelques siècles , dit-il. Où que vous alliez dans le port, vous risquez de trouver des contaminants.

Il faudra des semaines pour nettoyer le déversement, estime M. Rodenhiser, sans fournir d’échéancier précis, car tant l’eau du port que la berge ont été contaminées. Le porte-parole assure que tout ce qui a été déversé la semaine dernière sera nettoyé.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre