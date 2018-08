Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Une première éolienne avait été installée en août 2014.

La coordonnatrice des communications et des relations externes à la mine Raglan, Céliane Dorval, explique pourquoi l'entreprise se dote de ce mode d'énergie.

Mine Raglan n'est pas connectée au réseau hydroélectrique, donc nous on a l'obligation, de par notre situation géographique, de produire notre propre électricité à partir de combustibles fossiles, ce qui fait en sorte qu'on est dépendant du diésel pour produire notre électricité. Il y a environ 10 ans, on a commencé à se pencher sur des solutions plus vertes pour s'alimenter en électricité, et de là est venue l'idée de l'électricité éolienne , explique Céliane Dorval.

La mine Raglan, au Nunavik (archives) Photo : mineraglan.ca

Ensemble, les deux éoliennes devraient produire environ 10 % de la consommation énergétique totale de Mine Raglan.

Cela représente une économie annuelle d'environ 4,4 millions de litres de diésel.

Selon la minière, en termes de gaz à effet de serre, les deux éoliennes devraient réduire les émissions d'environ 12 000 tonnes, soit l'équivalent du retrait de 2700 véhicules du réseau routier.