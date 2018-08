Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Selon nos informations, le dernier à avoir été approché est le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.

Après mûre réflexion, l'ancien candidat de la CAQ en 2012 a finalement décidé, au cours des dernières heures de ne pas se porter candidat.

Sébastien D'Astous s'est dit flatté d'être considéré, mais il préfère se concentrer à temps plein sur sa tâche de maire d'Amos.

Quand on fait de la politique, on veut être dans le meilleur siège pour aider nos citoyens. Pour l'instant, dans ma jeune carrière de politicien, je trouve que le siège que j'ai comme préfet de la MRC d'Abitibi et de maire d'Amos, c'est celui qui me permet d'avoir le plus d'impact pour mes citoyens. Peut-être que dans quatre ans ce sera autre chose, on verra , déclare-t-il.

Il avait également été approché par la Coalition Avenir Québec (CAQ) plus tôt cet été.

Le Parti libéral du Québec doit donc se trouver un autre candidat en Abitibi-Ouest d'ici les élections, qui pourraient être déclenchées plus tôt que prévu.

Il s'agit du seul poste qui est toujours vacant dans la région.

Le président de l'Association libérale d'Abitibi-Ouest, Serge Bastien, assure que d'autres candidats sont en réflexion.

L'engagement que suscite le fait de devenir éventuellement député, c'est quelque chose qui demande une bonne période de réflexion, des discussions avec l'entourage, alors je pense que c'est normal que ces réflexions prennent un certain temps. Serge Bastien, président de l'Association libétrale d'Abitibi-Ouest

Les trois autres principaux partis, la CAQ, Le Parti québécois et Québec Solidaire, ont nommé tous leurs candidats dans les trois comtés de la région.

Luc Blanchette et Guy Bourgeois solliciteront un deuxième mandat pour le Parti libéral du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Abitibi-Est.