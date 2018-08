Au plus fort de la panne, plus de 25 000 foyers étaient sans électricité dans le Grand Moncton. Quelques heures plus tard, près de 20 000 d'entre eux ont déjà été rétablis par les équipes d'Énergie NB.

Le tonnerre et les éclairs ont causé une panne de transport dans la région du grand Moncton , expliquait la responsable des communications d'Énergie NB, Marie-Andrée Bolduc. Une fois que les éclairs auront passé et qu’il sera sécuritaire de le faire, les équipes pourront enquêter et faire le travail de rétablissement.

Plus de détails à venir.