Une analyse scientifique a été amorcée, parce que l’enrochement empêcherait le renouvellement de la couche de sédiments sur le lit de la rivière. Ce dernier se creuse de façon marquée, ce qui nuit à l'habitat et au déplacement des poissons, explique le directeur général de Contact Nature Rivière-à-Mars.

On voit des répercussions sur l'habitat des saumons de l’Atlantique et de la truite de mer. Depuis plusieurs années, on fait des interventions ciblées, mais on se rend compte que ce n’est pas durable comme solution, explique Marc-André Galbrand.

L'analyse sera effectuée en collaboration avec le département de recherche en géographie de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). La Fondation pour la conservation du saumon altantique et la Fondation de la faune du Québec financent la moitié des coûts, qui s’élèvent à 60 000 $.