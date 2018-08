Depuis quelques jours, la page Facebook du Festivent est inondée de messages qui dénoncent le choix des organisateurs d'avoir invité le Papanack Zoo – une entreprise de l’Ontario - à exhiber ses tigres, chameaux, serpents, loups et autres bêtes.

Des internautes s'inquiètent de la santé de certains animaux qui sont demeurés à l'extérieur pendant de longues heures au moment où la température avoisinait les 30 degrés.

Une internaute a lancé tout un débat en publiant un commentaire et une photo sur la page Spotted Festivent. Elle dénonce la présence des tigres dans un petit enclos. Des propos partagés des centaines de fois sur Facebook.

« Je considère que des tigres au Festivent, ça n’a pas sa place. Dans un zoo, c’est déjà limite, mais je considère qu’il y a au moins un minimum de qualité de vie », a-t-elle rédigé.

Combien de fois par année sont-ils déplacés et sortis de leur habitat pour être exposés dans un tout petit enclos au milieu d'une foule ? Juste non, ça n'a pas de sens. Une internaute qui dénonce la présence des tigres au Festivent

La direction du Festivent se défend

Le directeur général du Festivent, Sébastien Huot, assure que les animaux ont été traités adéquatement pendant l'événement. Aucun incident n'est survenu.

« Il y a des choses à respecter quand on accueille un zoo comme ça. Évidemment, ils arrivent avec leurs installations, leurs cages, leurs infrastructures de base. Mais, évidemment, il y avait beaucoup de restrictions par rapport à leur venue sur notre site, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix d'avoir une source d'eau à proximité, on n'avait pas le choix d'avoir des tentes pour créer de l'ombrage », indique-t-il.

M. Huot affirme que la réaction du public a été très bonne.

« Honnêtement, les commentaires sont extraordinaires pendant le festival. Je veux dire, ceux qui ont vu ces animaux-là, qui ont pu en profiter, qui ont pris des photos étaient complètement heureux. Je pense que les commentaires de gens déçus viennent plutôt de l'externe. Je ne sais pas si ces gens-là sont venus directement sur le site voir comment étaient entourés ces animaux-là, comment ils étaient encadrés par rapport à leurs gens du zoo. »

Sébastien Huot ne sait pas encore si les animaux exotiques seront de nouveau présentés lors du Festivent en 2019. Les organisateurs de l'événement sont en réflexion.

« On n'a pas la prétention d'être parfaits. On est des organisateurs d'événement. On pense bien faire les choses. Ce qu'on ne veut pas, c'est nécessairement décevoir les gens, puis ce n'était pas notre intention, évidemment », conclut M. Huot.

Avec les informations de Marlène Joseph Blais