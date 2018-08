Rolf Campbell, un historien de la météorologie qui a colligé plus de 100 ans de statistiques brutes d'Environnement Canada, affirme que les villes des quatre provinces de l'Atlantique ont enregistré en juillet des températures moyennes et maximales plus élevées que les années précédentes. Les longues périodes de jours consécutifs avec beaucoup d'humidité et des températures élevées ont aussi été plus nombreuses.

En Nouvelle-Écosse, Halifax a connu plus de deux semaines consécutives avec une température maximale de 25 °C, battant le précédent record établi en 1876. Et selon M. Campbell, un plus grand nombre de records devraient être battus, alors que persiste l'été chaud et humide.

David Phillips, climatologue à Environnement Canada, rappelle de son côté qu'entre le 1er juillet et le 5 août, la température à Halifax a dépassé 25 °C pendant 28 jours, soit deux fois plus que la moyenne des 30 dernières années.

Cette vague de chaleur provient d'un système de haute pression (anticyclone) sur les Bermudes, qui devrait persister jusqu'à la fin du mois d'août, a prévenu le climatologue Phillips.

Le temps chaud et lourd persiste en Atlantique

Mardi midi, des avertissements de chaleur émis par Environnement Canada étaient en vigueur pour l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, sur toute l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que sur la majorité de l’île de Terre-Neuve.

Une masse d'air très chaud et humide persistera sur les Maritimes jusqu'à jeudi. Les températures pourraient atteindre jusqu’à 30 °C à l’Île-du-Prince-Édouard et 32 °C au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. L’indice humidex sera d’environ 40 dans ces deux dernières provinces, et de plus de 41 à Île-du-Prince-Édouard.

Des veilles d’orages violents étaient aussi en vigueur mardi sur plusieurs secteurs du Nouveau-Brunswick et dans le comté de Prince, à l’Île-du-Prince-Édouard.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le temps chaud et lourd devrait persister jusqu’à mercredi soir. Un maximum de 27 °C est prévu mardi et mercredi, avec un indice humidex de 32 à 35.

Les autorités recommandent aux gens de bien s’hydrater, d’organiser leurs activités extérieures pendant les périodes les plus fraîches de la journée, et de ne laisser jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Les risques de malaises sont plus élevés pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.