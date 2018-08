« Depuis l’autre mardi, je n’ai plus de jambes, je n’ai plus d’énergie » explique Johanne Fontaine, connue pour son incroyable optimisme et sa joie de vivre.

Ça s’appelle être en fin de vie. Et moi je tente d’être le plus sereine là-dedans. Johanne Fontaine

En 2010, Johanne Fontaine a reçu un diagnostic de cancer du côlon incurable. On ne lui donnait alors que deux ans à vivre.

« Mourir ça peut être long, Il semblerait qu’il ne me reste que quelques mois », peut-on lire dans le message qui accompagne la vidéo.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Si les mois à venir risquent d’être particulièrement durs pour elle et son entourage, celle qui est devenue coach de vie professionnelle compte pourtant bien participer à une conférence au début du mois de septembre.

Ceux et celles à qui ça fera du bien, ça me fera plaisir de vous donner du pep tant que j’en ai. Johanne Fontaine

« Ce qui est vraiment important [..], c’est d’apprendre à s’aimer, comment est-ce qu’on a le goût que notre vie soit colorée », dit encore Johanne Fontaine.

La vidéo a été visionnée plus de 51 000 fois, déclenchant une vague de commentaires de soutien et d’amour.