La jeune femme est liée au club jusqu’en 2020. Elle est en France depuis près d'un mois, heureuse de découvrir la première division française.

« C'était un rêve, le rêve de tout le monde on va dire », a-t-elle déclaré en entrevue téléphonique avec Radio-Canada.

Vanessa Gilles s'est d'abord fait remarquer au sein des Capital United de l'Université de Cincinnati, en Ohio, où elle faisait des études en justice criminelle.

Elle a ensuite rejoint le club chypriote Apollon Limassol en 2018, avec lequel la défenseure centrale a inscrit 10 buts en 11 rencontres.

« C'était mon premier contrat [professionnel] cet hiver, jusqu'en mai. Après, j'ai pu être recrutée pour jouer à Bordeaux », explique l'athlète. « J'ai eu plusieurs [offres] d'équipes en France, mais le coach de Bordeaux m'a vraiment intéressée. »

C'était toujours mon rêve de jouer en France, parce que j'ai une double nationalité et la ligue, ici, c'est une des meilleures au monde. Vanessa Gilles, joueuse des Girondins de Bordeaux

Le soccer européen, une adaptation

Depuis son arrivée à Bordeaux, l'Ottavienne dit avoir constaté d'importantes différences entre le soccer nord-américain et le soccer européen.

« En France, c'est beaucoup plus technique », explique-t-elle. « Les joueuses sont moins physiques, moins grandes, moins costaudes et beaucoup plus techniques et plus intelligentes [...] avec la façon dont elles jouent. »

Vanessa Gilles en entrevue avec Radio-Canada, tout juste avant de se rendre à un entraînement. Photo : Capture d'écran

Outre l'adaptation sur le terrain, Vanessa doit également s'habituer à la vie en France.

« La langue, comparée au français du Canada, c'est un peu différent. Mais ça va très bien, les filles étaient très accueillantes, les coachs aussi, le club était super à m'intégrer dans l'équipe et dans le pays », raconte-t-elle.

Pour moi, c'est une bonne occasion d'apprendre. C'est surtout une adaptation qui va me prendre un peu de temps, mais je vais y arriver. Vanessa Gilles, joueuse des Girondins de Bordeaux

Pour l'instant, la jeune joueuse dit vouloir se concentrer sur sa saison, « un jour à la fois ». Mais le rêve de l'équipe nationale n'est jamais bien loin.

La joueuse binationale choisira-t-elle la France ou le Canada?

« Ça dépend de beaucoup de choses, mais ce serait un honneur de pouvoir jouer dans n'importe lequel de mes deux pays », répond-elle.

Avec les informations de Louka Jacques et de Yasmine Mehdi