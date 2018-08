Une cinquantaine de citoyens étaient présents à l'hôtel de ville lundi pour dénoncer la plus récente proposition du maire Michael Page. À compter du 19 août, la plage sera uniquement ouverte les week-ends.

« Une carte électronique sur une plage, alors qu'on demandait un accès libre à cette plage, ce n'était pas tout à fait fonctionnel », déplore le citoyen Vincent Ranallo.

On pense encore que derrière cette attitude qu'ils ont se cache autre chose qui serait une sorte de privatisation ou tout au moins une gestion de la plage qui serait faite autrement qu'avec les bénévoles et probablement une commercialisation de cet endroit-là. Le citoyen Vincent Ranallo

« Si ce n'est pas brisé, pourquoi est-ce que tu veux le réparer? D'après moi, c'est une situation comme ça », estime quant à lui Curt Farnham, qui passe ses étés à North Hatley.

L'an dernier, la Ville a pris la décision de fermer la plage quand il n'y a pas de sauveteur pour des raisons de sécurité en se basant sur un avis juridique reçu. Devant la grogne des citoyens qui souhaitent avoir accès au plan d'eau toute l'année, le maire propose une carte magnétique qui obligerait ses détenteurs à signer un contrat qui les engage à ne pas se baigner s'il n'y a pas de sauveteur.

Le maire invoque une loi de la Régie du bâtiment du Québec qui stipulerait que la baignade est interdite lorsqu'il n'y a pas de sauveteur sur la plage.

« On a demandé un avis pour savoir si on pouvait la retirer, acheter la paix et faire comme les autres plages où si les gens y vont et qu'il arrive quelque chose et que la Ville est actionnée, on voit ensuite les résultats que ça donne. Le problème, c'est que, vu qu'elle est déjà là [la clôture], on nous a bien indiqué dans l'avis juridique qu'on serait négligeant de la retirer », explique le maire Michael Page.

Le maire de North Hatley, Michael Page Photo : Radio-Canada

« À Bromont, leur moyen, c'est de donner des amendes aux gens qui se baignent quand il n'y a pas de surveillance. Il y a différentes municipalités où un employé appelle la Sûreté du Québec ou la police quand des gens se baignent et qu'il n'y a pas de surveillance, mais nous on ne veut pas commencer à mettre quelqu'un là qui surveille et qui appelle la police quand des gens vont à la plage quand ce n'est pas surveillé », signale-t-il.