Les quelque 70 employés syndiqués de Granby faisaient du piquetage depuis le 17 juillet dernier en plus de maintenir l'offre de services aux résidents. L'offre a été acceptée à 95% par les employés, dont la convention collective s'échelonnera maintenant jusqu'en 2022.

« Il y a eu des négociations qui ont été menées et ç'a permis de dénouer l'impasse principalement au niveau salarial », explique Stéphane Lacroix, directeur des communications au syndicat des Teamsters.

Des employés ont notamment eu une hausse de salaire de 1,50 $ de l'heure, a-t-il mentionné.

« Il reste du travail à faire, parce qu'il y avait un écart de six dollars de l'heure entre les travailleurs qui oeuvrent dans le privé et dans le public. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement provincial dans la mesure où l'automne prochain, lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement d'élu, il faudra mettre en place un comité paritaire afin de rendre équitable les conditions des travailleurs et des travailleuses », précise M. Lacroix.

Outre Granby, quatre autres Résidences Soleil étaient en grève depuis le 17 juillet, soit celles de Laval, de Saint-Laurent, de Mont-Saint-Hilaire et de Pointe-aux-Trembles.