Un texte d'Édith Drouin

La Commission scolaire souhaitait ajouter 21 classes à Rivière-du-Loup, incluant des classes spécialisées destinées aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

Cette nouvelle école visait à répondre à la croissance de la population de Rivière-du-Loup.

Le projet de construction d'un gymnase et de quatre locaux à l'école Saint-Modeste n'a pas été retenu, lui non plus. Le secrétaire général de la Commission scolaire, Éric Choinière, affirme qu'il espérait obtenir minimalement une réponse positive de Québec cette année.

C'est une grande déception [...] les besoins sont réels, les besoins sont immédiats, alors on s'attendait à avoir une réponse positive du ministère. Éric Choinière, secrétaire général de la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup

La Commission scolaire entend présenter de nouveau ces projets au ministère.

D'ici là, six unités modulaires seront installées à l'école de Saint-Modeste et à l'école Internationale Saint-François-Xavier pour accueillir les élèves supplémentaires.