« On veut obtenir une injonction pour que la Ville de Québec cesse d’entraver la pose de nos affiches et ne les enlève pas quand on va procéder à la pose de nouveau », plaide le porte-parole du regroupement de six syndicats, Marc Ranger, qui assiste au débat au palais de justice de Québec.

Il y a deux semaines, les syndicats ont installé des centaines d’affiches d’une campagne antilibérale et anticaquiste dans quelques circonscriptions du Québec, dont celle de Taschereau, au centre-ville de Québec.

La Ville de Québec les a retirées parce qu’elles contreviennent, selon elle, à son règlement d’urbanisme, alors que d’autres municipalités les tolèrent. La Ville a ensuite rejeté la demande formelle d'affichage.

Un abus de droit

En cour, mardi matin, l’avocat de la coalition syndicale, Me Gaston Nadeau, soutient que la Ville commet un « abus de droit » qui constitue un « préjudice irréparable » à son droit constitutionnellement reconnu d'afficher un message politique dans l'espace public.

Selon lui, le règlement d'urbanisme ne s'applique pas aux affiches électorales.

Me Nadeau souligne que le critère d'urgence doit être considéré puisque le déclenchement des élections se fera d'ici la fin du mois d’août. Il rappelle qu’il s’agit d’une demande d'injonction provisoire, qui ne s’appliquera que pour un maximum de 10 jours.

De son côté, l’avocat de la Ville, Me Yves Jobin, affirme que le règlement d'urbanisme empêche bel et bien les affiches électorales sur les poteaux d'utilité publique en dehors des périodes électorales.

Il soutient que l'affichage peut créer des nuisances, des entraves et des problèmes de sécurité.

Un règlement désuet ?

Marc Ranger estime que certaines villes, comme Québec, ont des règlements désuets. « On s’aperçoit que les règlements municipaux ne sont pas adaptés à la Charte des droits et libertés. On a le droit de faire de l’affichage, c’est un affichage d’opinion. Ce n’est pas haineux, ce n’est pas diffamatoire. »

Il dit mener cette bataille judiciaire pour la campagne électorale actuelle, mais aussi pour les prochaines.

« Ce n’est pas une requête qui est complexe, ce ne sont pas des honoraires professionnels qui sont importants. Mais pour l’avenir, on va savoir si on a le droit [avant] une campagne électorale, oui ou non, de s’exprimer. Pour nous, c’est fondamental. »

En parallèle à cette démarche judiciaire, la coalition syndicale a acheté des espaces publicitaires sur des panneaux-réclames pour afficher son message.