Un texte de Gabrielle Paul

Véritable modèle de persévérance pour sa communauté, Alexann Petiquay dédie sa vie à la natation, qui est devenue sa plus grande source de motivation.

« Si je n’avais pas eu la natation, j’aurais lâché ça fait longtemps », avoue-t-elle.

La Traversée internationale du lac Saint-Jean est une épreuve de nage en eau libre de 32 kilomètres entre les villes de Péribonka et de Roberval. Une étude du magazine américain Outside a classé la Traversée comme l’une des six épreuves sportives les plus difficiles au monde.

Le marathon de la relève, auquel a participé Alexann Petiquay, est une épreuve de 10 kilomètres entre Mashteuiatsh et Roberval pour les nageurs âgés de 14 à 26 ans.

« Je suis arrivée sixième sur 24 nageurs cette année, mais je ne m'en fais pas trop avec le temps », explique celle qui a commencé la natation compétitive à 12 ans. La première participation d’Alexann à l'épreuve de 10 kilomètres était en 2014. Un autre jeune homme de Mashteuiatsh a aussi participé à la compétition cette année-là.

Elle souhaite maintenant s’attaquer à la grande Traversée de 32 kilomètres dès l’an prochain.

« C'est mon gros objectif. Je vais travailler pour ça cette année. Je pense même aller m'entraîner à l'extérieur du pays pour être prête », affirme-t-elle.

Une fierté pour sa communauté

« En tant que femme autochtone, je suis vraiment fière de pouvoir représenter ma communauté dans les compétitions sportives, dit-elle. J'espère remporter un titre lors du 32 kilomètres l'an prochain. »

Sa famille s’est avérée être un soutien incommensurable dans la poursuite de son rêve.

« Nous sommes vraiment fières d'elle, confie sa mère, Nathalie Dominique, émotive. Comme première Autochtone à affronter notre majestueux Pekuakami [ndlr : mot innu pour lac Saint-Jean], elle est une bonne représentation pour notre communauté. Nous allons toujours être derrière elle. »

Ses parents l'ont inscrite à des cours de natation quand ils ont vu que leur fille avait des difficultés à plonger dans la piscine creusée familiale.

Elle n'a jamais abandonné la nage, tout comme elle n'a jamais abandonné l'école. Alexann est atteinte de dysphasie, un trouble du langage qui affecte la compréhension des textes, ce qui a rendu son parcours scolaire plus ardu.

« Elle est un modèle de persévérance scolaire. Malgré ses difficultés d'apprentissage, elle n'a pas lâché », témoigne sa mère.

« Depuis qu'elle est toute petite, je lui dis ''Certains vont prendre le chemin direct pour se rendre, toi tu vas prendre un chemin plus long, mais tu vas te rendre quand même'' », raconte Mme Dominique.

Alexann Petiquay entourée de ses parents. Photo : Courtoisie/Alexann Petiquay

Le défi de l’eau libre

Nager dans un lac représente un défi plus coriace que de nager dans une piscine, explique la jeune nageuse.

« Dans un lac, il n’y a pas de cordes pour se guider. Pour savoir où on va, il faut lever la tête, mais ça nous ralentit, souligne-t-elle. Il y a ce facteur-là à prendre en considération. »

Alexann Petiquay pendant le marathon de la relève 2018. Photo : Courtoisie/Alexann Petiquay

Également, la température de l’eau ne peut pas être contrôlée lorsqu’il s’agit d’un lac.

« C’est beaucoup plus froid que la piscine. Il faut préparer son corps avant une compétition. Lors de mes entraînements, je prenais des bains d’eau glacée pour m’habituer au froid », dit-elle.

Du lac Saint-Jean à la piscine olympique

Alexann Petiquay a déménagé à Montréal cette année, sur recommandation de ses entraîneurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« On m’a conseillé de venir ici [à Montréal] pour améliorer ma performance en longue distance », dit-elle.

Elle n’avait jamais vécu aussi loin des siens, mais sa nouvelle vie montréalaise ne lui déplaît pas.

« Je suis une fille qui a toujours aimé les grandes villes, dit-elle. En arrivant ici, je me suis installée dans un coin où tout était proche pour que la transition soit plus facile. »

Elle a rarement la chance de retourner chez elle.

« Des fois, je m’ennuie. J’aimerais retourner vivre là-bas, mais je n’ai pas le choix de rester à Montréal pour ma natation. »

Celle qui s'entraîne à la piscine olympique accompagnée de deux entraîneurs doit se lever à 5 h tous les matins. Elle s'entraîne 4 h par jour, en plus d'aller à l'école.

Une routine difficile qu'elle maintient cinq jours par semaine, mais ce sont des sacrifices qu’elle est prête à faire pour le sport.