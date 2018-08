Un texte de Jérémie Bergeron

La découverte de roc force également l'entrepreneur Galarneau à procéder à du dynamitage cette semaine.

Les travaux préliminaires ne laissaient pas présager que de la pierre se trouvait sous la chaussée.

L’entrepreneur a trouvé un peu de roc, ce qui n’était pas prévu, raconte le maire d’Amos, Sébastien D’Astous. On ne s’attendait pas à en trouver à cet endroit-là, mais étant donné qu’il faut creuser un peu plus profondément à certains endroits, c’est difficile d’établir le profil rocheux. On en a trouvé un petit peu, il n’est pas dit qu’il y en aura d’autres.

M. D’Astous se fait toutefois rassurant quant aux travaux de dynamitage.

Il y aura trois journées de sautage. C’est des petits sautages. Ils sont habitués avec ça, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Ça devrait se faire au courant de la semaine, probablement les trois derniers jours de la semaine , poursuit le maire.

Sébastien D’Astous ne croit pas que cette découverte fera gonfler la facture, déjà évaluée à 7 millions de dollars.

La 1re Avenue sera complètement refaite, ce qui comprend tout le système de canalisation entre la sortie du pont et la Caisse Desjardins. La réfection doit être terminée au mois d'octobre.