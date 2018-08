En tout, 3201 transactions ont été conclues en juillet, ce qui permettait à l'activité immobilière de connaître un 41e mois d'affilée de croissance, a précisé la CIGM.

Après le bel élan du début d'année, la croissance des ventes dans la région montréalaise se poursuit, mais à petits pas. En effet, celle-ci n'a pas dépassé 1 % au cours des trois derniers mois. Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM

Dans l'ensemble, la moitié des six grands secteurs de la région métropolitaine ont vu leurs ventes progresser en juillet. La Rive-Sud s'est distinguée à ce chapitre avec une hausse de 15 % des ventes par rapport à l'an dernier. Vaudreuil-Soulanges et la Rive-Nord ont aussi enregistré des hausses respectives de 8 % et 3 % de leurs ventes.

Les ventes sur l'île de Montréal ont diminué de 4 %, enregistrant du coup leur troisième recul mensuel de suite. Les ventes des régions de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Laval ont aussi diminué, de 24 % et 7 % respectivement.

Comme pour les neuf mois précédant juillet, la catégorie des copropriétés a été la plus populaire. Les ventes de copropriétés dans la région montréalaise ont progressé de 6 % le mois dernier pour se chiffrer à 1139, tandis que celles des plex de deux à cinq logements ont gagné 2 % et que celles de maisons unifamiliales ont reculé de 2 %.

L'indice des prix des propriétés de la CIGM, calculé à partir des données fournies par Centris, a affiché en juillet une croissance de 5,7 % dans la région métropolitaine.

Le prix médian d'une maison unifamiliale à Montréal a avancé de 6 % à 336 250 $ en juillet, a indiqué la CIGM, tandis que celui des copropriétés a pris 5 % à 265 000 $. Du côté des plex, le prix médian a grimpé de 9 % à 528 500 $.

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a diminué de 5 % par rapport à l'an dernier. Sur le système Centris, on n'en dénombrait que 21 230 en juillet, soit 17 % de moins qu'un an plus tôt. Cette tendance à la baisse se poursuit depuis 34 mois.