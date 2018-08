Selon Environnement Canada, deux nuages en entonnoir ont été aperçus près des municipalités d’Amherstburg et de Dutton.

Des alertes de chaleur et de tempête ont été mises en place par Environnement Canada et ont perduré presque toute la journée de lundi.

Plus de 13 000 clients ont manqué d’électricité au plus haut point de la tempête, plus précisément dans l’est de la ville là où il y a beaucoup d’arbres Barbara Peirce-Marshall, Enwin

En plus des pannes de courant, quelques foyers se sont retrouvés sans gaz naturel.

C’était une tempête surtout causée par le vent, et quelques lignes de gaz naturel ont été endommagées par des arbres déracinés , dit Mark Winterton, l’ingénieur principal de la Ville de Windsor.

Selon M. Winterton, il est très dangereux pour les équipes d’urgence de travailler la nuit, car ils devraient manipuler des scies à chaîne dans la pénombre.

Des branches d'arbre cassées ont fait tomber des fils électriques un peu partout en ville. De plus, deux poteaux électriques ont été brisés à l’ouest de la ville et près de la promenade Ojibway.

Pour ce qui est des risques associés aux orages, Environnement Canada demande à la population de faire attention à la foudre. Selon la société fédérale, il s'agit de l’élément qui pose le plus grand danger pour l’instant, et non les nuages en entonnoir.

Un retour vers les moyennes de saison est à prévoir dans les jours qui suivent.