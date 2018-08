Un texte d'Édith Drouin avec l'entrevue d'Info-Réveil

Cette acquisition fera passer le nombre d'employés du Groupe Lebel d'environ 700 à 1000 employés.

L'une des usines se situe à Saint-Pamphile au Québec et la seconde à Masardis, dans l'état du Maine aux États-Unis. Ces deux sites sont hautement stratégiques pour l'entreprise, selon son PDG Frédéric Lebel.

L’usine de Saint-Pamphile se trouve à mi-chemin entre les usines du groupe au Bas-Saint-Laurent et celle de Daaquam. Elle a également été modernisée, ce qui permettra à l’entreprise de concevoir de nouveaux produits qu’elle n’était pas en mesure de produire dans ses autres usines.

L’usine du Maine permettra quant à elle au Groupe de s’assurer une place sur le marché américain.

Selon le PDG, le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait désormais frôler les 300 millions de dollars.

Interrogé sur la question du quasi-monopole de l’entreprise dans la région, Frédéric Lebel explique que des consolidations s’étaient faites un peu partout au Canada dans les dernières décennies, notamment pour être en mesure de survivre aux nombreuses crises touchant l’industrie.

Il ajoute que le Groupe Lebel doit se consolider pour être en mesure de faire concurrence aux géants de l’industrie.