Des villages ont été détruits et quelque 13 000 maisons et bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, ce qui a poussé des milliers de personnes à l'exode.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 kilomètres de profondeur sur la côte nord de Lombok.

Des secouristes tentent de retrouver, le 7 août 2018, près d'une mosquée qui s'est effondrée, des victimes du séisme qui a frappé l'Indonésie le 5 août 2018. Photo : Getty Images/Ulet Ifansasti

Plus de 230 répliques ont secoué Lombok après le séisme, qui a aussi été ressenti sur l'île voisine de Bali, d'après les relevés de l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).

Une nouvelle secousse, de magnitude 5,5, s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi, réveillant habitants et touristes qui se sont rués hors des hôtels.

Lombok, qui abrite le mont Rinjani, l'un des plus hauts volcans actifs d'Indonésie, avait déjà été touché le 29 juillet dernier par un séisme de magnitude 6,4 qui a fait 17 morts et 162 blessés.

Des soldats indonésiens et des secouristes se préparent à évacuer les touristes et les habitants de villages sur les pentes du mont Rinjani, sur l'île de Lombok. Photo : Associated Press

Sur Twitter, un porte-parole de l'Agence de prévention des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, dit que le bilan est passé à 105 morts, dont deux sur l'île de Bali.

Dans un communiqué à part, l'Agence de prévention des catastrophes a déclaré que les secouristes rencontraient des difficultés au nord de Lombok, la zone la plus durement touchée par le séisme, sans donner davantage de précisions.

Certaines zones sont isolées après que des ponts se sont effondrés, avait dit lundi Sutopo Purwo Nugroho lors d'une conférence de presse, ce qui complique la progression des secours vers les zones les plus proches de l'épicentre du séisme.

Exode des touristes

Dans le village de Pemenang, situé dans le nord-ouest de l'île de Lombok, les habitants ont signalé aux secours qu'ils avaient entendu des cris qui provenaient des décombres d'un magasin d'alimentation. Quatre heures plus tard, ils ont pu sortir des décombres Nadia Revanale, 23 ans.

« D'abord, nous avons utilisé nos mains pour retirer les débris, puis des marteaux, des burins et des machines [...] Cela nous a pris des heures, mais nous sommes heureux que cela ait marché et que la personne soit en vie », a dit à Reuters un volontaire.

Un peu plus loin, les secouristes ont entendu un faible son de voix sous les décombres d'une mosquée, où quatre personnes pourraient être prises au piège.

« Nous cherchons un passage. Nous avons une machine qui peut creuser et trancher le béton [...] Nous attendons un équipement plus lourd », a déclaré à Reuters Teddy Aditya, un responsable de l'agence indonésienne Basarnas, chargée des opérations de recherches.

Une femme dort à la belle étoile près des tentes temporaires qui ont été érigées à la suite d'un tremblement de terre qui a frappé l'île de Lombok, en Indonésie. Photo : Reuters/Beawiharta Beawiharta

L'organisation non gouvernementale Oxfam a annoncé avoir fourni de l'eau potable et des abris-bâches à 5000 rescapés, mais les besoins devraient augmenter avec plus de 20 000 personnes déplacées.

« Des milliers [de personnes] vivent à ciel ouvert en ayant besoin d'aide, de nourriture, d'aide médicale et de vêtements », dit un communiqué d'Oxfam.

De nombreux touristes continuaient mardi à quitter Lombok. Certains d'entre eux ont été transportés dans des cars de l'armée tandis que d'autres ont rejoint Bali par bateau.

Des touristes se trouvant sur la plage avec leurs bagages s'apprêtent à quitter l'île de Gili Trawangan quelques jours après le séisme qui a frappé l'île de Lombok, en Indonésie. Photo : Reuters/Beawiharta Beawiharta

Plus de 4600 personnes, des touristes étrangers et locaux, ont été évacuées des trois îles de Gili, toutes proches de la côte occidentale de Lombok, où les craintes d'un tsunami s'étaient propagées juste après le séisme.

Aucun décompte officiel du nombre de touristes qui étaient présents sur les différentes îles n'a été annoncé.

Selon les premières estimations, les touristes étaient environ un millier, avant que ce chiffre ne soit revu nettement à la hausse.