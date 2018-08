Un texte de Thibault Jourdan

« Cette piscine détient des souvenirs indélébiles par rapport à ma vie de famille, mes amis. Pour moi, l’été, c’est la piscine Norwood depuis que je suis toute petite », lance d’emblée la présidente du comité Sauvons la piscine Norwood, Monique Lacoste.

Attachée à cette infrastructure comme de nombreux habitants du quartier, elle lutte pour conserver cette piscine, alors que la Ville de Winnipeg envisageait de fermer cette piscine dès cet été. La raison? Une nappe phréatique dont le niveau a augmenté au fil des ans et qui se trouve, dorénavant, au-dessus du niveau du fond de la piscine. Résultat : l’eau pourrait s'infiltrer et contaminer l’eau de la piscine.

« On me dit que ce n’est pas une question d’infrastructure ou une question structurelle, mais plutôt une question de qualité de l’eau », confirme Monique Lacoste.

Des solutions possibles?

Il n’y a cependant pas de plans fermes et définitifs quant à la fermeture de la piscine. La Ville a d’ailleurs tenté une opération de fortune cet été, selon Monique Lacoste.

« [Les ingénieurs] ont surélevé le fond de la piscine d’environ 15 cm (6 pouces), essayé un nouveau revêtement et on va savoir à la fin de l’été ou à l’automne si, peut-être, il y aurait une solution qui n’avait jamais été essayée auparavant et qui pourrait permettre de garder la piscine ouverte pendant quelques années encore », explique-t-elle.

Par ailleurs, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, déclare que lorsqu’il a parlé pour la première fois avec les habitants du quartier, il avait l’impression qu’il n’y avait aucune autre solution possible que la fermeture de la piscine.

Sa position a cependant changé depuis, après avoir consulté un rapport d’ingénierie préparé pour le comité Sauvons la piscine Norwood qui démontre que démanteler la piscine pourrait coûter autant, voire plus, d’argent que la réparer. Il a même planté sur sa pelouse un panneau de soutien « J’aime la piscine Norwood ».

« S’il y a un moyen de garder cette piscine ouverte, alors je vais essayer », assure-t-il. « Mon engagement envers le groupe et la communauté est de travailler avec le comité et l’administration [municipale] pour voir s’il est possible de continuer à exploiter cette piscine ».

En faire un enjeu électoral

Les habitants sont prêts à en découdre. « On a découvert que la politique même de la Ville concernant les installations sportives fait que chaque communauté à son mot à dire avant la fermeture. Ils étaient en train de nous annoncer un fait accompli avant d’avoir vraiment suivi le processus! », s’exclame Monique Lacoste.

Si vous en venez à la décision de fermer la piscine, ça doit être basé sur des faits. Nous voudrions voir ces faits. Monique Lacoste, présidente du comité Sauvons la piscine Norwood

Selon la Ville, cela coûte entre 4 et 6 millions de dollars pour remplacer une piscine. Pour le comité, cette question viendra plus tard. « On verra en temps et lieu quels seraient les coûts et jusqu’où le privé va aider à financer la solution [trouvée] », ajoute Monique Lacoste. Le groupe pourrait d’ailleurs faire éventuellement appel à des dons privés.

La mobilisation et la détermination des habitants du quartier restent entières. Monique Lacoste annonce que, le 27 août, les résidents sont invités à la piscine pour démontrer leur appui et leur « amour pour la piscine ». Et alors que les élections municipales ont lieu dans seulement quelques mois, le comité se dit prêt à faire de l’avenir de la piscine un enjeu électoral, au besoin.

Avec des informations de Laura Glowacki, CBC, et Christelle Dorn-Thierry