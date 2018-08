L’entrée sera de nouveau gratuite. Une recette gagnante qui explique le succès inespéré qu’a connu l’événement l’année dernière, selon les organisateurs.

La fête foraine, qui remplace en quelque sorte Expo-Québec, regroupera plus de 45 manèges et attractions. Manèges extrêmes, traditionnel carrousel et jeux d'adresse sont au nombre des activités proposées qui coûteront des sous une fois sur le site.

Plusieurs spectacles pour les enfants seront présentés tous les jours à la Place de la famille Logico. Des mascottes de Caillou et de la Pat-Patrouille feront aussi écarquiller les yeux des plus petits.

En soirée, chansonniers et groupes de musique seront en vedette sous le chapiteau.