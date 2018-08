« Ç'a été un coup de réveil pour recommencer de plus belle », affirme au contraire Richard-Gilles Perrault, un militant de la première heure.

Selon lui, les exemples de persévérance ne manquent pas autour des militants, ce qui les encourage à continuer leur lutte pour les droits et libertés du blogueur emprisonné depuis 2012 pour avoir contesté le régime saoudien.

« Il n'y a personne qui se décourage chaque semaine, parce qu'on est inspirés par des personnes comme Ensaf Haidar [l'épouse de Raif Badawi] et Mireille Elchacar [la coordonnatrice d'Aministie internationale en Estrie] », explique M. Perrault.

« J'ai beaucoup d'estime pour Chrystia Freeland qui se tient debout dans des dossiers qui sont très délicats. Ces sources d'inspiration là me poussent chaque semaine à me joindre aux autres militants », ajoute-t-il.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, rejoindra le groupe à 12 h 30 vendredi. Des annonces concernant Raif Badawi devraient également être faites par ce dernier.

« On va continuer à soutenir Raif Badawi. On le fait déjà depuis quelques années et on va continuer à le faire. On espère une chose : qu'un moment donné, ça va virer et qu'il va sortir », souligne-t-il.