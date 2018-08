Le premier spectacle de la tournée Beautiful Trauma à Sydney était prévu vendredi dernier, mais la chanteuse l'a annulé sur ordre de son médecin.

Elle a surmonté ses problèmes de santé pour tout de même monter sur scène samedi soir.

Le promoteur de spectacles Live Nation a écrit sur Twitter que Pink avait été admise dans un hôpital, dimanche, souffrant de déshydratation, et qu'elle avait obtenu son congé. Mais elle a été réadmise plus tard et a reçu un diagnostic de virus gastrique quelques heures avant son concert de lundi.

« Pink restera à l'hôpital pendant la nuit, où elle poursuivra son traitement et sa guérison », a écrit Live Nation.

Les spectacles de vendredi et de lundi devraient être reprogrammés à une date ultérieure.

La tournée australienne de Pink doit se dérouler jusqu'au 26 août.

Pink a déjà présenté une série de 46 spectacles en Australie en 2013 au cours de sa tournée mondiale Truth About Love.

En mars dernier, Pink avait annulé son spectacle prévu à Montréal pour des raisons de santé. Elle sera en spectacle dans la métropole en mai 2019.