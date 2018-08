Sarah Lawson est atteinte de dystrophie musculaire, une maladie qui cause l’affaiblissement progressif des muscles et une perte de la masse musculaire. Les personnes qui en souffrent ont de la difficulté à marcher, elles subissent des chutes et ont de la difficulté à se relever.

En se rendant dans un restaurant rapide à Saint-Jean, le 2 août, Mme Lawson est tombée dans le stationnement.

Ne pouvant se relever toute seule, elle a demandé l'aide d'une passante, mais cette dernière a refusé sans même lui poser une seule question, selon Mme Lawson.

Quelques secondes plus tard, sa pire crainte est devenue réalité lorsqu'une voiture derrière elle a commencé à reculer lentement.

Alors que son pied était pris sous la roue de la voiture, des clients sont sortis du restaurant pour l’aider et alerter l’automobiliste.

Les premiers répondants sont arrivés sur les lieux dans les minutes suivantes. Selon Mme Lawson, un policier qui a parlé à la passante qui avait refusé de l’aider lui a dit que cette dernière croyait que sa chute était une arnaque. La dame aurait dit au policier qu’elle avait eu peur et qu’elle avait donc décidé de ne pas s’approcher de Mme Lawson.

Le service policier de Saint-Jean n’a pas répondu à une demande d’information au sujet de l’accident.

Sarah Lawson est heureuse d'être vivante à la suite de l'accident. Photo : CBC/Julia Wright

Sarah Lawson a un plâtre au pied droit, des ecchymoses à un genou, une coupure au front et une écorchure à un coude subie lorsqu'elle a essayé de se traîner hors du chemin de la voiture qui reculait.

Elle s’estime chanceuse malgré tout, car, dit-elle, sans l'intervention des clients du restaurant, ses blessures auraient pu être bien plus graves.

Avec des renseignements de Julia Wright