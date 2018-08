Ce partenariat entrera en vigueur en juillet 2020, au moment où doit cesser l'entente entre Aéroplan et Air Canada.

Aéroplan indique que ses membres pourront accumuler et échanger des milles contre tous les vols et forfaits vacances d'Air Transat.

L'association entre Air Transat et Aéroplan, en vigueur dès juillet 2020, rendra le programme Aéroplan encore plus distinctif et rehaussera de façon importante l'expérience Aéroplan, en rapprochant nos membres davantage de leurs destinations soleil et vacances préférées , affirme dans un communiqué Jeremy Rabe, le PDG d'Aimia, qui est propriétaire d'Aéroplan.

Air Canada a annoncé l'an dernier la fin de son partenariat avec Aéroplan en 2020. Photo : Wikimedia Commons

Pourparlers avec Air Canada

Air Canada avait annoncé l'an dernier qu'il lancerait son propre programme de fidélisation en 2020, mais le transporteur a tenté récemment de plutôt faire l'acquisition d'Aéroplan.

Aimia a écarté la semaine dernière l'offre rehaussée d'Air Canada et de ses partenaires, mais tout en se disant prête à continuer à négocier avec le consortium.

Le consortium avait offert de racheter le programme de fidélisation pour 250 millions de dollars, en plus de prendre en charge le passif des milles Aéroplan, ce qui représentait une offre d'environ 2,25 milliards. L'offre aurait ensuite été rehaussée à 325 millions, selon Aimia. La compagnie avait soumis une nouvelle proposition s'élevant à 450 millions.

Aimia a aussi mené des pourparlers avec l'alliance de compagnies Oneworld, qui inclut British Airways, des concurrents d'Air Canada et de Star Alliance.