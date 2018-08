« C'est un petit morceau de chez nous à travers de ce jardin communautaire », indique Mediaene Mpunge, une participante.

Amarante, sobyo, boga buchungu, par exemple, poussent dans le jardin.

« Nous avons commencé l'expérience de planter des légumes purement africains. Cela pour permettre, inciter les frères africains, les soeurs qui viennent de se faire un petit jardin par eux-mêmes et de trouver de quoi à manger à travers leurs mains au lieu de se déplacer aller chercher toujours ça à Montréal », explique Théophile Mirimo Mpunge, coordonnateur.

Le projet a vu le jour il y a neuf ans pour répondre à l'absence de ces saveurs traditionnelles à Moncton. Des Africains quittaient même la région pour se procurer de tels légumes ailleurs.

Le jardin cherche donc à faciliter une intégration par les papilles gustatives.

« On s'intègre avec douceur, c'est-à-dire qu'on va vers les choses d'ici. Et on ne brise pas brusquement avec les choses de là où on a évolué. On se retrouve avec les mêmes choses sur la table. Mais à côté, il y a maintenant le Canada », souligne Théophile Mirimo Mpunge.

Grâce au jardin communautaire, les gens de la région n'ont plus à s'approvisionner à l'extérieur en légumes originaires d'Afrique, explique Théophile Mirimo Mpunge, coordonnateur. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Un peu de goût du pays dans leur assiette est d'une grande importance pour ces Africains.

« La façon de manger, c'est culturel. Chaque peuple, les Italiens, les Indiens, les Congolais ou les Canadiens. Même les Canadiens quand ils quittent ici pour aller en Afrique, c'est culturel. Ils veulent voir sur la table ce qu'ils ont eu l'habitude de manger », explique Théophile Mirimo Mpunge.

Le jardin est aussi l'occasion d'unir des personnes provenant de différents pays africains qui ont souvent connu la guerre. « Dans notre groupe, là, nous profitons d'un échange culturel, culinaire », ajoute M. Mpunge.

Les gens cultivent une variété de légumes dans le jardin communautaire Africamani. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Pour d'autres, c'est même l'occasion d'initier les plus jeunes nés au Canada à la cuisine traditionnelle.

« Moi, je suis un garçon canadien. Visiter chez moi, ce n'était pas vraiment trop une option, alors avoir ce jardin d'ici ça m'a donné un morceau de là où je suis originaire », affirme Ezechias Mpunge, un participant.

Une vingtaine de personnes cultivent cette année des légumes au jardin Africamani.

D’après un reportage de Wildinette Paul