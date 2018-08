Pour la quatrième production de la troupe présentée à l’Agora du Vieux-Port, les 13 circassiens et le musicien Josué Beaucage « envahissent l’espace ».

« C’est le plus gros stage qu’on a jamais eu. Au niveau de la configuration, on est ailleurs. Il n’y a aucune coulisse. Tous les personnages sont sur la scène pendant toute la performance », indique Bruno Gagnon, directeur général et artistique de FLIP Fabrique.

L'histoire de « Féria » suit un personnage (Hugo Ouellet-Côté), qui reçoit une mystérieuse invitation. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Féria plonge le spectateur dans l’univers d’un personnage (Hugo Ouellet-Côté), qui reçoit une mystérieuse invitation dans la poche de son veston. Cette aventure l’entraînera dans une série de péripéties qui « rappellent le labyrinthe dans Alice au pays des merveilles », indique le metteur en scène du spectacle, Olivier Normand.

« Il se retrouve dans un endroit où il y a une immense table et des dizaines de chaises et des couverts. Les tasses, les assiettes se mettent à revoler partout et on se retrouve dans un endroit mystique qu’on a appelé “ La chambre des fleurs ” », décrit-il.

Ce tableau rempli de rêvasserie a ainsi été créé afin de permettre au spectateur « d’en tirer sa propre interprétation ».

Les 13 circassiens occupent la scène pendant tout le spectacle. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

« Cet endroit-là, secret, mystérieux et personnel, existe dans chacun des spectateurs. Tu peux ressentir le spectacle de plusieurs façons cette année », explique le metteur en scène.

Parmi les numéros les plus impressionnants, notons celui de jeux icariens, interprété par deux cousins russes.

Un numéro de haute voltige interprété par deux cousins russes Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

« Ils sont venus à Québec pour ce numéro-là. [Un d’entre eux] porte son voltigeur sur ses pieds et le fait tourner vraiment rapidement. Lors de leur dernière séquence, ils font trois doubles saltos arrière atterris pied sur pied », raconte Olivier Normand.

Devant le succès de foule des dernières années, une nouvelle zone familiale a été aménagée et permettra au public d’être plus près de la scène.

Une nouvelle zone familiale permet au public d’être plus près de la scène. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

« On va avoir des centaines de spectateurs qui vont être à quelques mètres des acrobates », précise le metteur en scène.

Féria est présenté gratuitement, du mardi au dimanche, à l’Agora du Port de Québec jusqu’au 2 septembre. Les portes ouvrent à 20 h et le spectacle, d’une durée de 55 minutes, débute à 20 h 30.