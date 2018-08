Les touristes sont au rendez-vous encore une fois cet été au Village historique acadien en dépit des chaleurs intenses. Une bonne nouvelle pour l’attraction touristique, qui a toutefois dû s’adapter à ce climat.

Pour nous, comme c'est exceptionnel, explique Mylène Dugas, responsable des relations publiques du Village historique acadien. Il a fallu qu'on révise nos façons de travailler.

Parmi les nouvelles règles, la cuisson est interdite dans les maisons lorsque le facteur humidex atteint 35.

On a eu au-delà de 17 ou 18 journées sans cuisson dans les maisons, lance-t-elle. Ça c'est du jamais vu. Mylène Dugas, responsable des relations publiques du Village historique acadien

Mylène Dugas, du Village historique acadien Photo : Radio-Canada/François Vigneault

La direction demande aussi aux interprètes, habillés en costume d'époque, d'économiser leur énergie.

Tous les gens au Village, normalement, on va pas vite, on marche pas vite , soutient le coordonnateur des interprètes, Jean-Claude Doiron. Mais là je te garantis que le rythme est au ralenti.

Les employés restent malgré tout dévoués à la tâche. Ma chemise est faite en lin, donc ça respire quand même assez , dit l’un de ces interprètes, Joël LeBlanc. Mais si on a besoin, on va quand même boire de l'eau. On peut aller aux maisons, se mettre à l'ombre. C'est pas si pire que ça.

Les visiteurs aussi se protègent du soleil avec des chapeaux et de quoi s'hydrater. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Plusieurs superviseurs gardent un oeil sur les employés et des breuvages froids sont toujours disponibles, assure Jean-Claude Doiron.

Les animaux ne sont pas laissés pour compte

Les chevaux arrêtent de circuler lorsque le thermomètre indique une température de 30 degrés Celsius ou un humidex de 35.

Je sais que, pour beaucoup de gens, le tour de charrette est très important, mais on peut pas mettre en péril la vie de nos animaux , explique Mylène Dugas.

Une chose est certaine, les employés et les visiteurs du Village historique acadien devront continuer de bien s'hydrater. Environnement Canada a lancé des avertissements de chaleur pour les prochains jours dans les Maritimes.

D’après un reportage de François Vigneault