L’œuvre colorée, composée d’une créature mi-homme mi-loup, a reçu des éloges presque unanimes. Mais lorsqu’Okuda San Miguel a raconté de quoi il voulait s’inspirer avant d’imaginer la peinture, sa déclaration a fait sourciller certains Autochtones issus de la communauté artistique.



« Je veux replonger dans l’art autochtone ancestral qui mêle animaux et humains, parce que les Autochtones étaient proches des animaux dans leur spiritualité », avait déclaré le peintre à CBC en juillet dernier.

Le souci selon plusieurs, c’est que cette déclaration aborde une inspiration autochtone sans consultation autochtone. C’est en substance ce que pense l’artiste Tanya Harnett, membre de la Première Nation Carry-The-Kettle et professeure d’études autochtones à l'Université de l'Alberta.



« Même si la peinture murale peut être source d'inspiration, les paroles de San Miguel sont problématiques, a-t-elle expliqué. Le fait qu’un individu veut faire de l’art autochtone en touriste est plutôt irresponsable. En tant que "touriste culturel", dire s’inspirer de l’art autochtone et ne pas passer du temps avec les peuples autochtones est en soi une démarche qui manque de sincérité. »



Tanya Harnett dit même ne déceler aucune inspiration autochtone dans la murale de l’Espagnol. « Il existe un sens plus profond quand on parle des Premières Nations, des animaux et des cérémonies. C’est pourquoi il est très important pour l'artiste de s’entretenir avec les gens de ce territoire afin de savoir s’il peut faire son œuvre ou s’il y a des problèmes d’interprétation avec son travail. »



De son côté, Okuda San Miguel a réitéré ses propos, mais il a toutefois ajouté que selon lui l’inspiration qu’il avait eue ne se traduisait pas par une appropriation.



« Je crois que ma démarche artistique est totalement différente. Si j’aborde l’inspiration [autochtone], c’est davantage pour parler du système moderne qui bousille la nature. Sur la murale, j’ai peint le personnage central à moitié dans le pétrole, comme un clin d'œil à l'industrie pétrolière de l'Alberta. »



« Et puis, avec seulement trois jours passés à Edmonton, il n'y avait pas beaucoup de temps pour prendre contact avec les membres de la communauté », a-t-il ajouté.



Cette « inspiration autochtone » de l'artiste est également dénoncé par Emily Riddle, écrivaine et analyste politique issue de la Première Nation Alexander, en Alberta. D’après elle, l'utilisation d’une forme semblable à celle du loup sans passer par les peuples autochtones peut envoyer un mauvais message.



« Nous avons des loups dans la région et ils ont une signification symbolique pour les Cris avec qui ils entretiennent une relation particulière. Ce que la peinture murale ne reflète pas. »



Emily Riddle comprend l’attrait de faire appel à un artiste international pour une ville en quête d’une stature mondiale, mais elle se demande si tout cela n’est pas plutôt le reflet d’une avidité à soutenir des personnalités étrangères aux dépens des artistes locaux.



« Les artistes autochtones ne sont pas soutenus à Edmonton de la même manière que dans les autres villes du Canada. Quand je vais à Winnipeg ou à Vancouver, j'ai l'impression qu'il y a plus d'art autochtone public », dit-elle.