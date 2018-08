Un texte de Thomas Deshaies

L'aide financière provenant du ministère fédéral Services aux Autochtones Canada a été confirmée il y a quelques semaines aux élus de la communauté. Le Conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon pourra ainsi construire 10 unités multifamiliales.

Le directeur régional intérimaire du département des infrastructures communautaires à Services aux autochtones Canada, Benoît Sioui, souligne que le fédéral souhaite ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'existence dans les communautés.

On veut aider les communautés autochtones à accéder à du logement qui est plus sécuritaire et surtout en quantité suffisante, pour s'assurer que les gens vivent dans les seuils qui soient au même niveau que les municipalités, puis les citoyens canadiens. Benoît Sioui, directeur régional intérimaire du département des infrastructures communautaires à Services aux autochtones Canada

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, accueille favorablement cette aide, mais estime toutefois que le problème demeure entier. On aurait besoin de plus de maisons que cela, car on est en pénurie de 200 logements dans la communauté , affirme-t-elle.

Cette situation se traduit, selon Mme Jérôme, par des habitations comptant parfois beaucoup plus d'occupants que l'avait prévu leur conception initiale. Des citoyens doivent aussi régulièrement endurer des cohabitations toxiques, ou être hébergés à long terme chez des amis ou membres de leur famille, toujours selon la cheffe.

Poursuivre les efforts

Le Conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon prévoit aussi construire d'autres logements destinés à une occupation temporaire. On veut faire des constructions de maisons temporaires, comme des chalets, pour au moins aider la communauté à décompresser , souligne Mme Jérôme.

Le directeur de la Corporation Wabak Pimadizi, William Cheezo Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Le directeur de la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi, William Cheezo, souhaite favoriser l'émergence d'entreprises à Lac-Simon qui pourraient construire de nouvelles habitations. Une portion du secteur qui a récemment été dédiée à des projets de développement économique pourrait être utilisée à cette fin. Il faut qu'on s'assoie avec le département de l'habitation pour voir comment on va développer ce secteur , mentionne M. Cheezo.

Selon la cheffe, le surpeuplement dans les habitations est l'un des freins majeurs à la réussite scolaire de plusieurs jeunes de la communauté.